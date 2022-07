Am Donnerstag kommen Chinakonzerne an die Schweizer Börse

Die Schweizer Börse steht kurz vor einer Welle von Börsengängen. Bereits seit Wochen machen Namen von chinesischen Konzernen die Runde, die sich über sogenannte Global Depositary Receipts (GDR) – handelbare Hinterlegungsscheine, die eine bestimmte Zahl von Aktien eines im Ausland kotierten Unternehmens verbriefen – hiesigen Investoren öffnen wollen. In der Einladung für ein Listing-Event am Donnerstag schrieb der Börsenbetreiber SIX am Dienstag von der «Kotierung von GDRs mehrerer chinesischer Firmen am Donnerstag».

Vier Unternehmen dürften morgen den Handel mit GDR eröffnen: Keda, ein Maschinenbauer aus Südchina, und die im Batteriegeschäft tätigen GEM, Ningbo Shanshan und Gotion High-Tech. Unternehmen, die an Chinas Börsen zwischen 6 Mrd. (Keda) und 10 Mrd. Fr. (Gotion) wert sind. Wie die Nachrichtenagentur AWP am Dienstag vermeldete, haben die vier Unternehmen bei Schweizer Investoren bereits Kapital in der Höhe von 1,5 Mrd. Fr. gesammelt. Das grösste, Gotion, sammelte allein Kapital über 660 Mio. Fr. ein. Gotion stellt Batterien für Elektrofahrzeuge her, grösster Aktionär ist Volkswagen.

Später Durchbruch

Der Erfolg der GDR kommt spät. Wie es bei der SIX heisst, haben ausländische Unternehmen bereits seit 2007 die Möglichkeit, über die Ausgabe solcher Hinterlegungsscheine in der Schweiz Kapital aufzunehmen. Nur: Genutzt hat die Möglichkeit fünfzehn Jahre lang niemand.