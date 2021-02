«Am Ende erzielen einige einen hohen Gewinn»

Herr Koller, der Biotech-Sektor hat sich 2020 sehr gut entwickelt. Setzt sich das so fort, oder zieht die Karawane bald weiter?

Es gibt laufend unterschiedliche Börsenzyklen. In anderen Sektoren geht es seit drei oder gar fünf Jahren nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Nach einigen Jahren der Seitwärtsbewegung vieler Biotech-Werte haben wir seit einem Jahr und vor allem im vierten Quartal einen Schub erlebt. Ich glaube, dass sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzen kann.

Weshalb genau?

Risikokapital bewegt sich auf Rekordniveaus und führt zu vielen Unternehmenslancierungen und Entwicklungsprojekten. Am Ende kommen mehr Medikamente auf den Markt. In den Nullerjahren hat die US-Gesundheitsbehörde jährlich zwanzig bis dreissig Medikamente zugelassen. Heute sind es fünfzig und mehr. Angesichts der grossen Zahl von Wirkstoffen in den letzten Phasen klinischer Entwicklung wird dieser Trend eher beschleunigt. Dies dürfte die Aussicht auf steigende Kurse an den Börsen verbessern.