Am Tor des USA-China-Handels wächst die Angst

Friedlich liegen die Kolosse aus Stahl im graugrünen Wasser vor Anker. Die meisten von ihnen haben eine weite Reise hinter sich. Aus Schanghai, Shenzhen, Hongkong und anderen Wirtschaftszentren Asiens haben sie bis zu drei Wochen lang den Pazifik durchpflügt.

An der Küste von Los Angeles lassen sie sich nun geduldig ihre Last abnehmen: von Autoteilen über Elektronikgeräte und Möbel bis hin zu Turnschuhen und T-Shirts. Hier im Hafen von San Pedro werden rund 40% aller Containerimporte in die Vereinigten Staaten umgeschlagen.

«Wir sind das Tor zu Asien», sagt Michael DiBernardo, Vizedirektor der Hafenbehörde. Entsprechend macht man sich an den Docks Sorgen über die martialischen Töne aus Washington. Bricht tatsächlich ein Handelskrieg mit China aus, wird er hier die ersten Opfer fordern. «China ist mit Abstand unser wichtigster Handelspartner. Wenn sich Strafzölle dauerhaft etablieren, wird das ganz Amerika spüren», befürchtet er.