Am Tropf von Apple

Nun wird es also wohl auch Qualcomm treffen. Johny Srouji, verantwortlich für Hardware bei Apple, soll vergangene Woche vor Mitarbeitern gesagt haben, das Unternehmen entwickle künftig eigene Funkchips für seine Smartphones. So berichtet es die Nachrichtenagentur Bloomberg. Bislang kommen solche Modems von Qualcomm. Der kalifornische Halbleiterhersteller würde sich damit in die Schlange von Firmen einreihen, die gut von den Aufträgen von Apple gelebt haben – denen die Aufträge aus Cupertino mit der Zeit aber abhandengekommen sind. Der österreichische Sensorlieferant AMS, dessen Aktien an der hiesigen Börse kotiert sind, hat diese Erfahrung auch schon gemacht. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an