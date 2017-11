Amazon bleibt an der Cloud-Spitze

Gerechnet nach konventionellen IT-Massstäben hätte allein die Rechenzeit für ein Forschungsprojekt von Novartis auf der Suche nach Wirkstoffen gegen Krebs 40 Mio. $ gekostet.

Der Pharmakonzern hat jedoch keine herkömmliche IT für das Projekt genutzt, sondern Rechenkapazität in der Cloud angemietet – und zwar in der von Amazon. Weil die IT-Manager von Novartis ungenutzte Rechenleistung günstig ersteigerten, mussten sie für die Simulation der Moleküle letztlich nur 4230 $ zahlen.

Glenn Gore erzählt dieses Beispiel nicht ohne Stolz. Der Chief Architect für den Cloud-Dienst von Amazon war vergangene Woche selbst bei Novartis in Basel. Er berät Kunden, wie sie ihre Rechenzentren aus dem eigenen Haus in solche Zentren weltweit bei Amazon auslagern können – also in die Cloud.