Amazon-Akquisition hilft Zur-Rose-Aktien

(Reuters/BA) Amazon mischt den Apothekenmarkt mit dem Kauf der US-Onlineapotheke PillPack auf. Der Internethändler nannte bei der Ankündigung des Vorhabens am Donnerstag keinen Kaufpreis. Im frühen Handel gerieten Valoren von Drogeriemärkten, die in den USA auch Medikamente verkaufen, unter Druck. So fielen die Titel von CVS Health und Walgreens Boots Alliance um jeweils 10%. Auch die Papiere von Grosshändlern von Arzneien wie Cardinal Health (CAH 50.37 -4.84%) oder McKesson (MCK 135.8 -6.12%) liessen Federn. Einem Bericht von CNBC zufolge hatte Walmart (WMT 85.86 -1.19%) ebenfalls Interesse an PillPack. Dabei habe der gebotene Preis unter 1 Mrd. $ gelegen, so der Bericht. Die Aktien der Schweizer Versandapotheke Zur Rose (ROSE 127.6 4.59%) dagegen gewannen am Freitag bis zum Mittag mehr als 6%.