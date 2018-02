Amazon prescht vor

Seit Monaten spekulieren Beobachter darüber, ob und wann der weltgrösste Onlinehändler Amazon in den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten einsteigen wird. Diese Woche wurde nun bekannt, dass Amazon bereits seit August 2017 still und heimlich in den USA exklusiv eine eigene Produktlinie für rezeptfreie Gesundheitsprodukte (OTC) auf seiner Plattform vertreibt, wie das Nachrichtenportal CNBC berichtet. Dabei handelt es sich um die Marke «Basic Care». Die Produkte gehören aber dem Hersteller Perrigo aus Dublin, der sie auch produziert.

Der Internetkonzern könnte damit stationären US-Apothekenketten wie Walgreens oder CVS das Leben schwer machen. Aufmerksam dürften auch die Schweizer Medikamentenhändler Galenica und Zur Rose die Entwicklung beobachten. Zur Rose ist die Muttergesellschaft von DocMorris, dem Marktführer für den Onlinehandel mit Medikamenten in Deutschland. Zur Rose geriet an der Börse unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass die mögliche Grosse Koalition in Deutschland sich für ein Versandverbot einsetzen will. Der Kurs von Zur Rose pendelte zuletzt um 105 Fr. – immer noch ein Verlust von 19% im Vergleich zum 6. Februar, einen Tag bevor die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen bekannt wurden.