Amazon überrascht mit hohem Gewinn

(Reuters) Eine Verdoppelung des Quartalsgewinns und höhere Preise für den Prime-Service in den USA haben die Aktien des Internetriesen Amazon (AMZN 2'776.91 -7.81%) beflügelt. Die Papiere stiegen im nachbörslichen US-Handel um bis zu 17%. Im Frankfurter Handel legten die Aktien am Freitagmorgen um 12% zu.

Die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian zahlte sich für Amazon aus: Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn auf 14,3 Mrd. $ von 7,2 Mrd. $ im Vorjahr, wie der weltgrösste Onlinehändler am Donnerstagabend mitteilte. Darin enthalten ist ein Vorsteuergewinn von 11,8 Mrd. $ aus der Beteiligung an Rivian — der E-Autobauer war im November an die Börse gegangen. Der Umsatz stieg um 9% auf 137,4 Mrd. $. Kosten verursachten unter anderem Betriebsunterbrechungen wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Omikron-Variante, Bonuszahlungen, um Personal in einem angespannten Arbeitsmarkt anzulocken, und höhere Transportkosten.

Prime wird in den USA teurer

Für noch mehr Euphorie an den Börsen sorgte auch die Ankündigung des Internetriesen, in den USA mehr Geld für seine Prime-Mitgliedschaft kassieren zu wollen. Damit will Amazon höhere Fracht- und Lohnkosten ausgleichen. Die monatlichen Gebühren für den Prime-Service steigen in den USA auf 14,99 von bisher 12,99 $. Die Jahresgebühr werde auf 139 von 119 $ angehoben. In den USA war der Preis für Prime zuletzt vor vier Jahren von damals 99 $ erhöht worden. Amazon-Finanzchef Brian Olsavsky sagte in einer Telefonkonferenz, er rechne damit, dass einige Prime-Nutzer kündigten, aber in der Vergangenheit habe sich dies in Grenzen gehalten. Der Umsatz pro Prime-Mitglied sei während der Pandemie deutlich gestiegen.

Analysten hatten eine Preiserhöhung erwartet. «Es wird langsam Zeit», hatte Experte Michael Pachter von Wedbush Securities vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen gesagt und auf die höheren Transportkosten verwiesen. In den USA nutzt eine Mehrheit der Haushalte Prime, weltweit gibt es mehr als 200 Mio. Abonnenten.

Coronaprobleme halten an

Unterbrechungen im Betrieb, eine geringere Produktivität und Inflationsdruck sorgten laut Finanzchef Olsavsky für Kosten von mehr als 4 Mrd. $. Belastungen im Zusammenhang mit Arbeitskräften werde es auch im laufenden Quartal geben, aber in etwas geringerem Masse. So rechnet Amazon im ersten Quartal mit einem Nettoumsatz zwischen 112 und 117 Mrd. $, was einem Zuwachs von 3 bis 8% entspricht. Am Markt war mit 120 Mrd. $ jedoch noch mehr erwartet worden.

Der Cloudservice des Internetriesen Amazon Web Services (AWS) verzeichnete wegen des Trends zum Homeoffice und Onlinespielen im abgelaufenen Quartal einen Umsatzsprung von 40% auf 17,8 Mrd. $. Von Refinitiv befragte Analysten hatten mit 17,3 Mrd. gerechnet.