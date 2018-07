Ambani gegen Amazon und Alibaba

Mukesh Ambani rührt gerne mit der grossen Kelle an. Bescheidenheit ist nicht die Sache des reichsten Mannes Asiens, das zeigt sich nur schon an der Skyline der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai. Dort ragt die allein für seine engere Familie und seine grosse Autosammlung bestimmte Privatresidenz Antilia 35 Stockwerke hoch in den Himmel. Auch im Geschäftsleben strebt der Vorstandsvorsitzende des indischen Mischkonzerns Reliance Industries stets danach, die Konkurrenz zu überragen.

Das Unternehmen hat an der Ostküste Indiens die weltweit grösste Erdölraffinerie aus dem Boden gestampft, betreibt das weltgrösste mobile Datennetzwerk und ist der grösste Einzelhändler im 1,3 Mrd. Konsumenten zählenden Land. Doch damit stösst in den Augen des 61-jährigen Ambani das Wachstum seines Unternehmens noch längst nicht an die Grenzen. Denn jetzt hat er sich nicht nur mit den auf den indischen Markt vorstossenden Online-Versandhändlern Amazon aus den USA und Alibaba aus China angelegt, sondern auch mit dem amerikanischen Einzelhandelsgiganten Walmart.