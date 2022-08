Amerika auf Chinas Irrweg in der Chipproduktion

Bei Halbleitern handelt es sich um eine der wichtigsten Innovationen des 20. Jahrhunderts. Heute sind sie unverzichtbarer Bestandteil von Mobiltelefonen, Computern, Bildungstechnologien, Fahrzeugen, schweren Maschinen, medizinischen Instrumenten, militärischer Ausrüstung und vielem mehr.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Senior Research Professor für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Stanford University.

Von Anfang an haben sie eine rasante Weiterentwicklung erfahren und sind bei steigender Leistung immer kleiner geworden. 1965 bemerkte Gordon E. Moore, einer der Gründer von Intel, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Computerchip tendenziell jedes Jahr verdoppelt, während die Kosten weiter sinken. Diese als Mooresches Gesetz bekannt gewordene Feststellung gilt in Grundzügen bis heute, denn Forschung und Entwicklung treiben diese wichtige Technologie in rasantem Tempo voran.

Die Fortschritte amerikanischer Unternehmen haben weitere Anwendungsmöglichkeiten und stärkere Kostensenkungen ermöglicht und die USA zum Weltmarktführer im Bereich Innovation und Entwicklung von Chips werden lassen. Während sich einige Unternehmen auf Forschung und Konzeption konzentrieren, spezialisieren sich andere auf die Herstellung von Halbleitern, und wieder andere machen beides.

Es droht ein Subventionswettlauf

In den ersten Monaten der Covid-Pandemie führten Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten zu Engpässen bei Halbleitern und zwangen Automobilhersteller und andere Betriebe, die Produktion zu drosseln oder einzustellen. In vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften reagierte die Politik auf diese Entwicklung mit Massnahmen zur Steigerung der inländischen Produktionskapazität. In den USA gipfelten diese Massnahmen in einem Gesetz unter dem Titel Chips and Science Act, das am 9. August mit der Unterzeichnung durch Präsident Joe Biden in Kraft getreten ist.

Mit diesem neuen Gesetz wird die Bundesregierung ermächtigt, den Bau neuer Halbleiterfabriken in den USA mit 52 Mrd. $ zu finanzieren. Die Mittel werden nach Kriterien des Handelsministeriums zugeteilt, wobei im Gesetz jedoch klar festgehalten ist, dass es den Empfängern dieser Bundesmittel untersagt wird, in den nächsten zehn Jahren ihre Produktion hoch entwickelter Chips in China zu steigern.

Laut Will Hunt vom Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University wird nun erwartet, dass sich die USA «mit anderen grossen Chipherstellerländern abstimmen, um einen Subventionswettlauf zu vermeiden». Es bleibt jedoch abzuwarten, wie das funktionieren wird. Auch die EU, Südkorea, Japan, Singapur und China stellen nämlich bereits Mittel zur Förderung der jeweiligen heimischen Halbleiterproduktion bereit. Ausserdem hat Intel gerade mit dem Bau eines von zwei neuen Werken in Ohio begonnen und versprochen, ihre Investition von 20 Mrd. $ kräftig aufzustocken, wenn sie ausreichend hohe Subventionen erhält, um mit kostengünstigeren Anbietern anderswo konkurrieren zu können.

Wettbewerb wird verzerrt

Wie will der Staat Branchentrends vorhersagen und Ressourcen effizient zuweisen? Anlagen zur Herstellung von Halbleitern auf dem neuesten Stand der Technik sind ausserordentlich kostspielig, sodass die Industrie in der Vergangenheit mit der Ausweitung der Produktion eher zurückhaltend war. Aus diesem Grund kommt es auch tendenziell zu grossen Schwankungen zwischen Knappheit und Überangebot. Darüber hinaus dauert der Bau eines neuen Werks vier bis fünf Jahre; das ist ungefähr auch der Zeitraum, der benötigt wird, um die nächste Generation von Computerchips zu entwickeln.

Schlimmer noch: Es verdichten sich die Anzeichen, dass die Nachfrage nach Chips sinkt. Das Beratungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass die weltweite PC-Produktion dieses Jahr 9,5% zurückgehen wird. Das deutet darauf hin, dass die Massnahmen für Kapazitätserweiterungen in weiteren Ländern den Weg für ein verstärktes Überangebot in den kommenden Jahren ebnen. Da es diesen Ländern jedoch in erster Linie um Selbstversorgung geht, werden die Kosten höher und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung niedriger sein, als dies der Fall gewesen wäre, wenn die Märkte ohne Subventionen und Verzerrungen funktionieren würden.

Der weltweit führende taiwanesische Hersteller hoch entwickelter Chips – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – und Samsung planen die Errichtung von Produktionsstätten in den USA, doch es bleibt abzuwarten, ob das Handelsministerium sie als förderungswürdig im Rahmen des Chips-Gesetzes betrachtet. Unabhängig davon, wie das ausgeht, ist festzustellen, dass Unternehmen, die in den USA und anderen Ländern keine Subventionen erhalten, einen Nachteil im Wettbewerb mit subventionierten Gesellschaften haben werden. Das wird auch den Eintritt neuer Marktteilnehmer bremsen.

Versorgung lässt sich anders sichern

Das Chips-Gesetz steht im Widerspruch zur bisherigen US-Politik, die ein offenes multilaterales Handelssystem unterstützte. Bei diesem Gesetz handelt es sich genau um die Art Politik, die China von den USA immer vorgehalten bekam. Es kann keinen freien, wettbewerbsorientierten Markt für Halbleiter geben, wenn die Werke einiger Unternehmen stark subventioniert werden. Überdies sei daran erinnert, dass der Wettbewerb die amerikanische Wirtschaft überhaupt erst so produktiv hat werden lassen und die Forschung und Entwicklung in vielen Bereichen, darunter der Halbleiterindustrie, vorantreibt.

Mit Blick auf die künftige Versorgung mit Halbleitern bestehen zwar berechtigte Bedenken hinsichtlich nationaler Sicherheit, aber die Planer der Regierung wissen nicht, welche Fabriken jetzt gebaut werden müssen, um die Arten von High-End-Chips zu produzieren, die in einigen Jahren benötigt werden. Im Falle der aktuell produzierten Chips wäre es billiger, einfach einen Vorrat anzulegen (vor allem jetzt, da sich eine kurzfristige Angebotsschwemme abzeichnet). Aber selbst im Fall noch nicht entwickelter hoch moderner Chips könnte die Versorgung sichergestellt werden, indem man die Finanzierung des US-Militärs aufrechterhält, sodass Chips im Voraus bestellt werden können.

Leistungsschwäche wird begünstigt

Die jüngsten Erfahrungen Chinas zeigen, warum Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit einzelnen Produkten am besten den Marktkräften überlassen werden sollte. Die chinesische Regierung hat schätzungsweise 100 Mrd. $ oder noch mehr in Subventionen und Unterstützung für die Halbleiterindustrie gesteckt. Doch wie die Redaktionsleitung des «Wall Street Journal» feststellt, hat der Plan des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, «die Halbleiterindustrie mit Geld zu überschütten, dazu geführt, dass sich nun viele unproduktive Betriebe um staatliche Subventionen anstellen, wobei in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 geschätzte 15’700 neue Halbleiterunternehmen gegründet wurden».

Es ist bekannt, dass die wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft viel besser funktioniert als die zentral gesteuerte Planwirtschaft. Das gilt besonders für eine vergleichsweise junge Branche, deren zukünftige technologische Entwicklung ungewiss ist. Es ist geradezu eine Ironie, dass die Regierung Biden (gemeinsam mit einer überparteilichen Mehrheit im Kongress) sich dazu entschieden hat, auf Chinas ineffiziente Industriepolitik mit der Einführung einer ebensolchen eigenen Strategie zu reagieren. So wird einer der erfolgreichsten Wirtschaftszweige der USA auf chronische Leistungsschwäche getrimmt.

