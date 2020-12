Amerika hat den Trump-Stresstest bestanden

Im Vorfeld der inzwischen nahezu abgeschlossenen US-Präsidentschaftswahl hat eine Reihe haarsträubender Prophezeiungen für Verunsicherung gesorgt. Es wurde behauptet, dass Stimmzettel nicht gezählt würden, dass elektronische Wahlmaschinen gehackt würden, dass die Gesetzgeber der Bundesstaaten den Wahlleuten befehlen würden, sich über den Willen des Volkes hinwegzusetzen, dass bewaffnete Schläger die Wähler einschüchtern und Unruhen ausbrechen würden – und dass die Polizei auf der Seite des Präsidenten stehe, der «Recht und Ordnung» verspricht. Präsident Donald Trump hat sich tatsächlich erwartungsgemäss geweigert, seine Niederlage einzuräumen, die Demokraten des Betrugs beschuldigt und die Wahl vor Gericht angefochten. Eine realistische Aussicht, nach dem Tag der Vereidigung des neuen Präsidenten im Amt zu bleiben, besteht allerdings nicht.

Diejenigen, die behaupten, Trumps Verhalten nach der Wahl komme einem versuchten Staatsstreich gleich, unterliegen einem Trugschluss. Trumps Weigerung, sich geschlagen zu geben, ist bedeutungslos. Seine rechtlichen Anfechtungen sind unbegründet und wurden von den Gerichten abgeschmettert. Er hat verloren.

Während viele republikanische Wähler den Meinungsforschern erzählen, dass die Wahl gestohlen wurde, ist kaum einer von ihnen auf die Strasse gegangen oder hat Taktiken verfolgt, die man von Menschen erwarten würde, die wirklich glauben, dass die Demokratie untergraben wurde. Es hat keinen Aufstand wie in Hongkong gegeben. Trumps Angriffe auf amerikanische Institutionen sind im Wesentlichen eine Form von politischer Performance-Kunst.

Medien haben profitiert

Es ist verlockend zu behaupten, Trump habe dem amerikanischen Wahlsystem und dem demokratischen Rechtsstaat im Allgemeinen gleichwohl geschadet. Die grundlegende Behauptung – die in den vergangenen vier Jahren ausserordentlich häufig wiederholt wurde – ist, dass Trump bestimmte «Normen» untergraben habe, die für das Funktionieren der Demokratie von entscheidender Bedeutung sind. Diese ungeschriebenen Regeln sorgen dafür, dass die beiden grossen politischen Parteien zusammenarbeiten, dass der Wille des Volkes respektiert wird und dass Politik nicht in Gewalt ausartet. Wenn ein Präsident diese Normen missachtet oder angreift, werden sie zersetzt, und Demokratie wird unmöglich gemacht.

Diese Sorge war sicherlich berechtigt. Aber paradoxerweise scheinen Trumps Angriffe auf die amerikanische Demokratie diese eher gestärkt als geschwächt zu haben. Betrachten wir die Wahl. Politikwissenschaftler beklagen seit Jahrzehnten, dass zu wenige Amerikaner wählen oder sich die Mühe machen, sich mit Politik zu beschäftigen. Trotzdem war die Wahlbeteiligung in diesem Jahr als Prozentsatz der wahlberechtigten Bevölkerung so hoch wie seit 1900 nicht mehr. Trotz der Härten und Einschränkungen infolge der schlimmsten Gesundheitskrise der vergangenen hundert Jahre spendeten die Menschen den Kandidaten Geld, stritten online miteinander und organisierten sich in grossem Umfang. Ungeachtet der Verschwörungstheorien, der Polarisierung und des anhaltenden Gefühls der Unruhe handelt es sich dabei um Zeichen einer gesunden Demokratie.

Trump hat die Presse zwar als «Feind des Volkes» attackiert und verschiedene Journalisten oftmals namentlich kritisiert, doch das Geschäft der grossen Medienkanäle hat entsprechend floriert. Die Zahl der Print- und der Digitalabonnements der New York Times, eines von Trumps «Hauptfeinden», ist von 3 Mio. 2017 auf 7 Mio. 2020 in die Höhe geschnellt. CNN, MSNBC und Fox News verzeichneten im Jahr 2020 allesamt Rekordquoten. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Journalisten oder Kommentatoren Berichte oder Meinungen unterdrückt haben, weil sie Vergeltungsmassnahmen der Regierung befürchteten.

Justiz bleibt unabhängig

Auch die Justiz, ein weiteres häufiges Ziel von Trumps Kritik, hat ihre Unabhängigkeit bewahrt. US-Richter haben nicht nur Trumps haltlose Anfechtungen der Wahl zurückgewiesen, sondern seiner Regierung eine Niederlage nach der anderen beigebracht. Trumps Bemühungen zur Deregulierung der Wirtschaft wurden zwar von den Konservativen begrüsst, aber in der Mehrheit der Fälle, die vor Gericht gebracht wurden, von diesen Gerichten blockiert – und zwar weitaus häufiger als bei früheren Regierungen. Die Gerichte haben sich auch in viele von Trumps Bemühungen eingemischt, die illegale Einwanderung per Dekret zu begrenzen, und die Regierung in einigen Fällen scharf kritisiert. Auch wenn Trump frei werdende Richterstellen systematisch mit Konservativen besetzt hat, scheinen die von ihm ernannten Richter ihre Arbeit ernst zu nehmen.

Der übergeordnete Aspekt dabei ist, dass Verletzungen von Normen nicht immer ihr Ziel erreichen; häufig werden Mängel aufgedeckt, die durch den demokratischen Prozess verbessert werden können. Nachdem Präsident Franklin D. Roosevelt gegen die Norm verstossen hatte, mehr als zwei Amtsperioden zu leisten, wurde die Norm mit dem 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung kodifiziert.

Selbst wenn Verstösse gegen Normen dazu führen, dass diese zerfallen, ist das nicht immer etwas Schlechtes. In vielen Fällen spiegelten Normen vergangene Praktiken und hatten ihre Zweckmässigkeit überlebt. Im Rückblick erscheinen die Präsidenten, die sie verletzt haben, eher weitsichtig als rückschrittlich. Im 19. Jahrhundert verletzten Präsidenten Normen, die es ihnen verboten, während ihrer Amtszeit Wahlkampf zu führen (was als würdelos galt) oder sich direkt an das Volk zu wenden (statt über den Kongress zu arbeiten). Diese Normen zerfielen, weil frühere Vorstellungen von einer elitären Regierungsführung mit dem Erstarken demokratischer Ideale ihren Einfluss auf das Gemeinwesen verloren. Politische Normen sind, ebenso wie moralische Normen, gerade deshalb so mächtig, weil sie nicht von einigen wenigen prominenten Personen zerstört werden können. Wenn sie erodieren, dann deshalb, weil sie mit neu entstehenden Prinzipien oder neuen politischen Realitäten im Widerspruch stehen.

Brandstifterrhetorik ging nach hinten los

Trumps Angriffe auf konkurrierende Machtzentren im politischen System der USA dienten hingegen grösstenteils dazu, die Menschen daran zu erinnern, warum diese Machtzentren überhaupt so wichtig sind. Trump selbst scheint dies verstanden zu haben, wenn man bedenkt, dass seine Angriffe lediglich rhetorischer Natur waren. Soweit wir wissen, hat er keine konkreten Massnahmen ergriffen, um die Presse zu untergraben oder die Gerichte zu schwächen – etwa durch die Anordnung von Ermittlungen oder Strafverfolgungsverfahren oder durch die Durchsetzung von Gesetzen, die ihre Aktivitäten behindern könnten. Er hat auch keine Strafverfolgungs- oder andere Regierungsverfahren eingesetzt, um Demokraten oder andere politische Gegner zu schikanieren, so sehr er es möglicherweise gewollt haben mag. Seine Brandstifterrhetorik ging nach hinten los – was ihn wichtige Stimmen unter den Republikanern kostete und die Demokraten zu einer massiven Wahlbeteiligung veranlasste, während sie seinen Zielscheiben kaum Schaden zugefügt hat. Das von Gallup gemessene Vertrauen der Amerikaner in die öffentlichen Institutionen scheint während der Regierung Trump nicht gesunken zu sein (obwohl ein Abwärtstrend schon lange vor ihm eingesetzt hatte).

Trump dürfte gehofft haben (und auch weiterhin hoffen), dass er durch einen Angriff auf das Wahlergebnis republikanische Politiker, Richter und andere dazu bewegen könnte, das Ergebnis zu kippen. Wenn genügend Wähler auf die Strasse gegangen wären und genügend Regierungsvertreter damit gerechnet hätten, dass ein dankbarer Trump sie mit einträglichen Posten belohnen würde, hätten diese Regierungsvertreter vielleicht in seinem Sinne gehandelt. Aber das ist nicht geschehen.

Übertriebene Rolle des Geldes in der Politik

Der Hauptgrund dafür, dass es nicht dazu gekommen ist – abgesehen davon, dass fast alle Wahlleute ihre Funktion mit Integrität wahrgenommen haben –, ist, dass Trump kein populärer Präsident ist. Angesichts der Tatsache, dass ihm die politische Unterstützung fehlte, um die Wahl zu gewinnen, ist es nicht verwunderlich, dass ihm auch die politische Unterstützung fehlte, um das Ergebnis zu kippen.

Es wird noch lange dauern, bis Historiker die Auswirkungen von Trump auf Amerikas demokratischen Rechtsstaat umfassend bewertet haben. Seine Amtszeit hat eindeutig einige gravierende Mängel offenbart, von denen die wohl wichtigsten der übergrosse Einfluss von Wählern mit ideologisch extremen Positionen in den Vorwahlen der Präsidentschaftskandidaten und die übertriebene Rolle des Geldes in der Politik sind. Aber die amerikanische Demokratie bleibt stark – zumindest vorläufig.

