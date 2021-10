Es ist der gefährlichste Satz in der Finanzwelt: Diesmal ist es anders. Er wiegt Anleger in falscher Sicherheit, macht sie für Risiken blind und lässt sie in den Abgrund stürzen. Eine Chimäre mit fatalen Folgen. Ihr Kampf gegen die sich wiederholende oder zumindest reimende Geschichte ein Scheingefecht, denn anders ist es selten.

Es gibt aber Ausnahmen. Die USA beispielsweise, denn Amerika ist anders. Die grösste Wirtschaftsmacht der Welt weiss manchmal nicht so ganz, dass sie keine Bananenrepublik ist. Das gilt besonders für Washington. Effizienz und Effektivität sind in der Hauptstadt am sumpfigen Potomac Fremdwörter.

Wird ein Gesetz samt Finanzierung verabschiedet – was im dysfunktionalen Washington diese Tage äusserst selten passiert –, ist es nicht garantiert, dass es auch umgesetzt wird. Immer wieder kommt es vor, dass die Regierung ihre Geschäfte einstellen muss, weil das Geld fehlt. Zuletzt war dies 2019 der Fall. Damals dauerte der Stillstand länger als einen Monat. Ein erneuter Stillstand konnte am Donnerstagabend wenige Stunden vor dem Ende der Frist verhindert werden, zumindest bis Dezember.

Doch auch wenn die Regierung Geld hat, kann es sein, dass das Finanzamt keine neuen Anleihen emittieren darf, weil es an die Schuldenobergrenze stösst. Laut Finanzministerin Janet Yellen wird das am 18. Oktober der Fall sein. Eine Schuldengrenze mag zwar sinnvoll sein, aber nicht in der amerikanischen Ausgestaltung. Einmal verabschiedete Gesetze sind bindend, auch wenn sie eine willkürliche Schuldengrenze überschreiten.

Über die Finanzierung der Ausgaben muss bei der Gesetzgebung diskutiert werden. Nicht zu einem späteren Zeitpunkt wie jetzt, wenn Demokraten wie Republikaner mit politischen Spielchen das Gegenüber schlecht aussehen lassen wollen, dabei aber das Interesse des Landes verdrängen.

Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn in einem anderen westlichen Land der Stillstand der Regierung drohen würde. Oder gar der Staatsbankrott. Anleger würden Gelder abziehen und eine höhere Risikoprämie verlangen. Doch nicht bei Amerika, denn Amerika ist anders.

In den USA kommt es im Schnitt alle zwei Jahre zu einem Stillstand der Regierung. Der drohende Zahlungsausfall ist zwar seltener. In den vergangenen zehn Jahren wurde er doch bereits dreimal für politische Zwecke missbraucht. Der dominanten US-Stellung im weltweiten Finanzgefüge hat das allerdings nicht geschadet.

Der Grund, warum Amerika anders ist, ist klar: Der US-Dollar ist die globale Reservewährung. Amerikanische Staatsanleihen sind der sichere Hafen schlechthin. Kein anderes Land verfügt über solche Vorteile. Kein anderes Land ist derzeit aber auch derart bemüht, diese Vorteile leichtsinnig aus der Hand zu geben.

Dass Amerika anders ist, ist allen Amerikanern bewusst. Doch vielleicht ist auch das nur eine Chimäre. Dominierende Nationen verloren in der Geschichte der Menschheit immer wieder ihren Platz an der Sonne. Davor sind die Vereinigten Staaten nicht gewappnet – so anders ist Amerika nicht.