Amerika ist im religiösen Wahn

Sie ist überall. Ob an der Abschlussfeier einer Mittelschule im Stadtteil Brooklyn, an den amerikanischen Olympiaqualifikationen im Bundesstaat Oregon oder während der liebsten Freizeitbeschäftigung – dem Baseball – im ganzen Land. Tausendfach erklingt die US-Nationalhymne Tag für Tag. Zwischen Ansprachen und der Diplomübergabe, während der Siegerehrung oder vor der Partie. Singend mit Inbrunst huldigt das Publikum, meist stehend, mit «Star Spangled Banner» der Nationalflagge und dem, wofür das Land steht. Darüber ist sich Amerika einig. Viel mehr aber nicht. Das zeigte kürzlich Gwen Berry.

Die Kugelstösserin, die mit dem dritten Rang an der Olympiaqualifikation das Ticket für Tokio gelöst hatte, blickte während der Hymne nicht zur Flagge, wie es üblich ist, sondern hatte den Blick gesenkt und auf dem Kopf ein mit «Activist Athlete» bedrucktes T-Shirt drapiert. Sie nutzte das Schaufenster, um auf den Rassismus aufmerksam zu machen, wie 2016 der kniende Football-Quarterback Colin Kaepernick der San Francisco 49ers oder 1968 die die Fäuste gen Himmel reckenden Sprinter Tommie Smith und John Carlos an den Olympischen Spielen in Mexiko.

Obwohl alles andere als neu sorgte Berry für Schlagzeilen. Konservative wie der republikanische Kongressabgeordnete Dan Crenshaw aus Texas forderten, die US-Sportlerin aus dem Olympiateam zu werfen, da ihr Verhalten respektlos und «unamerikanisch» gewesen sei. Die liberale «Washington Post» kommentierte, dass diese Forderung selber «unamerikanisch» sei, ist die freie Meinungsäusserung doch im ersten Verfassungszusatz garantiert. Dazu gehört auch die Kritik am eigenen Land. Eine Debatte, mit der sich auch der eine oder andere Amerikaner beschäftigen wird, wenn er am 4. Juli die Würste auf dem Grill brutzelnd mit dem kühlen Bier in der Hand auf das Feuerwerk zur Feier der Unabhängigkeit wartet.

In God we trust – or do we?

Der Streit um die amerikanische Flagge ist wenig überraschend. Das Land ist gespalten und driftet immer weiter auseinander. Besorgniserregend ist der Grad der Feindseligkeit dennoch. «Wir Amerikaner sind nicht nur anderer Meinung, haben unterschiedliche Werte, Erzählungen und Wahrnehmungen der Wahrheit. Wir sehen einander als moralische Bedrohung, unvereinbar mit allem, was wir für gut halten, und fantasieren von einem Land, in dem es diese Bedrohungen nicht mehr gibt», sagt George Packer, preisgekrönter Autor von «Die letzte beste Hoffnung: Zum Zustand der Vereinigten Staaten» gegenüber dem Magazin «The Atlantic».

Auf der einen Seite steht das eher junge, multikulturelle, von Einwanderern geprägte Amerika aus den urbanen Zentren. Mit der Forderung von sozialer, ökonomischer und juristischer Gerechtigkeit wollen die Vertreter dieser Sichtweise das Versprechen der Gründerväter einlösen. Heisst es in der Verfassung doch, dass «alle Menschen gleich sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind, dass unter diesen Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind.» Wahrheiten, die in den Augen der Gründerväter «selbstverständlich» waren.

Für die Vertreter der anderen Seite ist dieses Versprechen bereits eingelöst. Für sie braucht es keine radikalen Anpassungen in Amerika. Die meist weissen Vertreter dieser Sichtweise leben mehrheitlich in ländlichen Gebieten. Für sie ist es gut, so wie es ist, und wäre noch besser, so wie es früher war. Es braucht keine Aufarbeitung der Vergangenheit, keine kritische Analyse der wirtschaftlichen Folgen der Sklaverei für Afroamerikaner. In ihren Augen werden Minderheiten schon heute bevorzugt behandelt. Den vorläufigen Höhepunkt erreichten diese zwei Ausprägungen mit den Black-Lives-Matter-Protesten im vergangenen Jahr und der Stürmung des Kapitols am 6. Januar.

Die Vehemenz des Disputs erinnert an den blinden Fanatismus, der sonst mit religiösen Konflikten in Verbindung gebracht wird. Das kommt nicht von ungefähr. Amerika hat viel mit einer Religion gemein. Allen voran der Gründungsmythos. In den Augen des britischen Philosophen und Aufklärers John Locke war «am Anfang die ganze Welt Amerika»; «ein Garten Eden, ein Land im Naturzustand, bevor Gesetze und Regierungen geschaffen wurden», wie die Historikerin Jill Lepore schreibt. Dieses Land wurde dann von den Pilgern besiedelt und von den Gründervätern 1776 in die Freiheit geführt. Zum Mythos kommen mit den Gründervätern die Propheten, mit den Gründungsdokumenten wie Unabhängigkeitserklärung und Verfassung die heiligen Schriften sowie mit dem Erheben zur Nationalhymne und dem Aufsagen des Treueschwurs auf die amerikanische Flagge die Rituale.

Die USA wurden zwar nicht als christliche Nation gegründet, dennoch ist das Christentum protestantischer Ausprägung ein dominierendes Element in ihrem Selbstbild; schliesslich lautet das Staatsmotto «In God we trust». Zudem waren die USA lange ein für westliche Demokratien ausserordentlich frommes Land. In der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwende betrug die Kirchenmitgliedschaft konstant um die 70%, doch seither ist dieser Anteil auf unter 50% gesunken.

Es fehlt das bindende Element

Shadi Hamid, Politologe an der Washingtoner Denkfabrik Brookings Institution, sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Niedergang der Kirchen und der Zunahme des religiösen Fanatismus ausserhalb der organisierten Konfession: «Ohne die Klammer des Christentums haben die Amerikaner – Konservative wie Liberale – keine gemeinsame Kultur mehr, auf die sie zurückgreifen können», schreibt er im «Atlantic», «der amerikanische Glaube ist so inbrünstig wie eh und je.» Doch was einst religiöser Glaube war, wurde laut Hamid nun in politischen Glauben kanalisiert. «Politische Debatten darüber, was Amerika bedeuten soll, haben den Charakter von theologischen Disputen angenommen. So sieht Religion ohne Religion aus.» Nicht länger explizit in der weissen, protestantischen Dominanz verwurzelt, seien die Auffassungen vom amerikanischen Glaubensbekenntnis reicher und vielfältiger geworden – aber auch zerrissener. Jede Seite versuche, Exklusivitätsansprüche gegenüber der anderen geltend zu machen.

Dazu passt, dass der ehemalige Präsident Donald Trump von seinen Wählern trotz unzähligen Verfehlungen als Erlöser angeschaut wurde und immer noch wird. Der Erlöser, der das Land zurück zu den weissen, konservativen, sich selbst genügenden Wurzeln führen würde. Sich selbst präsentiert Trump oft als Märtyrer, der gegen das korrupte System ankämpft. Eine grosse Rolle spielten dabei Verschwörungstheorien aus dem Kanon von QAnon. Weniger wichtig, als die Wahrheit zu akzeptieren und die Wahlniederlage gegen Joe Biden einzugestehen, war für Trump entsprechend auch der irrige Glaube, dass die Wahl gefälscht war und er dennoch obsiegen würde.

Doch auch auf der anderen Seite gibt es religiöse Ausprägungen. Hamid verweist unter anderem auf die Erbsünde der Sklaverei. Das Projekt 1619 der Journalistin Nikole Hannah-Jones, das die Geschichte und die wirtschaftlichen Folgen der Sklaverei aufarbeitete, stellte mit der Ankunft der ersten Sklaven 1619 gar den Gründungsmythos der USA infrage. Hinzu kommen die von der «Wokeness»-Debatte ausgelösten Sühnen, Rituale und Exkommunikationen.

Für die Zukunft des Landes stimmt das wenig zuversichtlich. Packer hält einen gewaltsamen Bürgerkrieg zwar für unwahrscheinlich, einen «kalten» aber nicht, «einer der die Demokratie weiter aushöhlt, jede Wahl existenziell erscheinen lässt und uns daran hindert, unsere grossen Probleme zu lösen, und zu langfristigem Niedergang führt.» Vielleicht sollte sich Amerika am Tag der Unabhängigkeit doch nicht zu viele Gedanken darüber machen, wofür das Land steht.