Amerika wartet bisher vergeblich auf die Inflationswende

Der Anstieg der US-Inflationsrate im Juni war so nicht erwartet worden. Er macht einen grossen Zinsschritt der US-Notenbank um 0,75 Prozentpunkte im Juli wahrscheinlicher. Insbesondere die Beschleunigung der monatlichen Raten legt nahe, dass die Teuerung noch keine Trendwende gesehen hat. Gleichwohl machen sich die bisherigen Schritte der Währungshüter bereits bemerkbar.

Die US-Statistiker teilten am Mittwoch mit, dass die Konsumentenpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1% gestiegen sind. Im Mai waren es 8,6%, was bereits ein Rekord seit 1981 war. Der Konsens der Analysten hatte zuvor im Schnitt ein Plus von 8,8% für Juni erwartet. Wichtigster Treiber für den stärkeren Preisauftrieb waren die Energiepreise, wie aus den Daten des Bureau of Labor Statistics hervorgeht.

Kerninflation beschleunigt sich auf Monatssicht

Auch für den Rückgang der Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittel, wurden die Markterwartungen nicht erfüllt. Hier gab es zwar das dritte Minus in Folge: von 6,0% auf 5,9%. Allerdings hatten die befragten Ökonomen mit einem Rückgang auf 5,8% gerechnet. Im März lag die Kernrate noch bei 6,4%. Im Juni waren es vor allem die Kernpreise, die kaum von den Verzerrungen durch die Pandemie betroffen waren, die die Jahresrate nach oben trieben.