Amerikas Aussenhandel ist in Schieflage

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres haben die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren fünfzehn wichtigsten Handelspartnern ein Handelsbilanzdefizit von gut 400 Mrd. $ erwirtschaftet. Diese Länder stehen für drei Viertel des amerikanischen Aussenhandels; die Schweiz gehört tout juste auch zur Spitzengruppe und weist 8 Mrd. $ Überschuss aus. Nur mit drei Ländern ist die Bilanz der USA aktiv (einigermassen substanziell nur mit den Niederlanden), mit zwölf dagegen passiv. Zur Hälfte begründet sich dieses Ungleichgewicht mit dem Austausch USA–China: China liefert für den vierfachen Betrag Waren in die USA, als es von dort bezieht. Das zweithöchste Defizit resultiert im Verkehr mit Mexiko. Die Regierung von Präsident Donald Trump will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta, das seit 1994 zwischen den USA, Kanada und Mexiko gilt, denn auch neu aushandeln; das könnte allerdings kontraproduktiv sein, weil die beiden direkten Nachbarn zugleich die zwei weitaus grössten Ausfuhrmärkte der amerikanischen Wirtschaft sind, noch deutlich vor dem (rasch wachsenden) Abnehmer China. Letztlich lässt sich die Situation der USA nicht verbessern mit China-, Nafta- oder Germany-Bashing, eher im Gegenteil. Die amerikanische Volkswirtschaft krankt an Ersparnismangel und Haushaltsdefiziten. Handelskonflikte kann sie sich nicht auch noch leisten.