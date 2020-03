Amerikas Demokraten setzen auf die Mitte

Das Parteiestablishment der amerikanischen Demokraten hat die Lektion schon länger verinnerlicht, das Wahlvolk nun ­offensichtlich auch: Bernie Sanders, der sich selbst als «Democratic Socialist» bezeichnet, scheint nicht der Mann zu werden, der den Elefanten Donald Trump aus dem Washingtoner Porzellanladen hinauskomplimentieren soll.

Der New Yorker Karikaturist Thomas Nast machte in den 1870er Jahren Symbolviecher für die beiden Parteien populär: den Elefanten für die Republikaner, den Esel für die Demokraten – seither feste Bestandteile der Politkultur Amerikas. Dass die Demokraten wohl eher auf Joe Biden setzen werden als auf Sanders, dürfte keine Eselei sein. Biden (77) ist zwar farbloser und wirkt ermatteter als Co-Senior Sanders (78), doch er steht politisch in der Mitte, was ihn für breitere Wählerschichten akzeptabel macht.

Bernie der Bürgerschreck

Mit einem wenigstes für US-Verhältnisse prononciert linken Auftreten à la Sanders ist dagegen keine Mehrheit der Elektorenstimmen zu gewinnen. Die Niederlage des links aussen stehenden Labour-Chefs Jeremy Corbyn in den britischen Unterhauswahlen im vergangenen Dezember dürfte bei den amerikanischen Demokraten aufmerksam registriert worden sein.

Diese Lektion ist ohnehin viel älter. Im 1975 erschienenen Standardwerk «Geschichte der USA» des Basler Historikers Hans R. Guggisberg steht folgende Passage aus der damaligen Aktualität: «Die Demokraten nominierten nach längeren Auseinandersetzungen den Senator X aus Y zum Gegenkandidaten, der wiederum grosse Teile der Jugend zu begeistern und für sich zu mobilisieren vermochte. Er erwies sich als integrer, idealistischer und den Problemen der Zeit gegenüber auf­geschlossener Befürworter einer progressiven Politik, legte aber in der Hitze des Wahlkampfes einen fatalen Mangel an taktischem Geschick und nüchterner Ur­teilskraft an den Tag. Auf republikanischer Seite wurde mit äusserster Härte und Skrupellosigkeit gekämpft.» Exakt das nun unwahrscheinliche Szenario Sanders gegen Trump – doch es beschreibt den Wahlkampf 1972, X steht für McGovern, Y für Süddakota. McGovern verlor klar gegen Amtsinhaber Nixon.

Das Label «Democratic Socialist», so sozialdemokratisch Sanders’ Politik faktisch denn auch ausfiele, dürfte das amerikanische Wahlvolk insgesamt eher abschrecken. Was nicht heisst, dass nicht auch schon Präsidenten gewählt und ­wiedergewählt wurden, die teilweise linke Politik betrieben. Das Koordinatensystem und die Begrifflichkeit sind anders als in den europäischen Staaten. In den USA ist gemeinhin eher die Rede von Progressiven und Konservativen; «liberal» ist ungefähr synonym zu gemässigt links.

Progressiv steht zudem in der amerikanischen Historie längst nicht durchgängig für die Demokraten bzw. konservativ für die Republikaner. Ohne Zweifel war Abraham Lincoln, der erste Republikaner im Weissen Haus (1861 bis 1865), gesellschaftspolitisch erheblich progressiver als die Demokraten, die in der abtrünnigen Südstaaten-Konföderation den Ton angaben und die Interessen der Sklavenhalter vertraten. Lincoln rang sie nieder.

Ein zweiter progressiver Präsident war der Republikaner Theodore Roosevelt (1901 bis 1909). «Teddy» stärkte die Rechte der Arbeitnehmer und verdiente sich die Bezeichnung «Trust Buster». Sein Programm trug das Etikett «Square Deal» und sah, eben, vor allem Unternehmenskontrolle und Konsumentenschutz vor. Zudem liess er neue Nationalparks gründen.

Sein entfernter Verwandter Franklin D. Roosevelt (1933 bis 1945) wurde mit dem «New Deal» legendär. Unter FDR griff die Bundesregierung massiv ins Wirtschaftsgeschehen ein, um das Land durch die Great Depression zu steuern, u. a. mit ­Sozialversicherungen. Die Roosevelts kamen aus vermögenden Verhältnissen; keiner von beiden trachtete nach einem Systemwechsel, im Gegenteil: Sie wollten Marktwirtschaft und Unternehmertum retten. Teddy Roosevelt etwa ärgerte sich über die gedankenlose Gier bspw. der Eisenbahnbarone seiner Zeit und befürchtete einen Volksaufstand.

Lyndon B. Johnson (1963 bis 1969) wiederum, ein Demokrat, führte unter dem Titel Great Society Bürgerrechtsreformen durch und schuf die Krankenversicherungen Medicare und Medicaid. Der Beitrag von Barack Obama (2009 bis 2017) in diesem Bereich heisst, naheliegend, Obamacare. Wäre da nicht Watergate, würde übrigens ausgerechnet Richard Nixons (1969 bis 1974)progressives Erbe klarer wahrgenommen: Er schuf u. a. die Umweltschutzagentur und die Arbeitsschutzbehörde, und er erhöhte den Mindestlohn markant.

Pragmatisch statt ideologisch

Pragmatisch Missstände beheben, ohne ideologisch zu schwadronieren oder gar ins Totalitäre abzugleiten: Das zeichnet bislang «linke» oder «liberale» Präsidenten der USA aus; selbstredend ist der Erfolg ihrer jeweiligen Politik im Einzelfall immer eine Frage der Beurteilung.

Übrigens wollte ein ganz linker Populist 1936 gegen FDR antreten, weil ihm dessen New Deal nicht weit genug ging: Huey Long, Senator und früherer Gouverneur von Louisiana. Unter dem Motto «Share Our Wealth» schlug er ein radikales Umverteilungsprogramm vor. Doch wie gut das im Publikum ankam, liess sich nicht testen: Long wurde 1935 ermordet.