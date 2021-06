Amerikas fehlgeleitete Industriepolitik

Wenn eine Regierung anfängt, Gewinner auszuwählen und bestimmte Branchen, Produkte oder Unternehmen durch Subventionen, Schutzzölle, Steuererleichterungen oder andere Massnahmen zu unterstützen, verfolgt sie eine Industriepolitik. Die Idee der Freunde dieses Ansatzes ist es, dass der Staat einspringen sollte, um bestimmte Industriebereiche, die als strategisch wichtig betrachtet werden, zu fördern, wenn zu erwarten ist, dass die Märkte und der private Sektor dazu allein nicht in der Lage sind.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist leitende Forschungsprofessorin für Internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Stanford University.

Trotz ihrer langen Geschichte von Fehlschlägen steht die Industriepolitik in den USA heute wieder auf der Tagesordnung. Anfang Juni hat der Senat den US Innovation and Competition Act (Usica) von 2021 verabschiedet, mit dessen Hilfe die Regierung in der Wirtschaft eine aktivere Rolle spielen soll. Laut Chuck Schumer, dem Mehrheitsführer im Senat, wird das Gesetz «die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit ankurbeln und eine der bedeutendsten staatlichen Investitionen in amerikanische Innovationen und Produktion seit Generationen» ermöglichen. Das Gesetz wird nun ans Repräsentantenhaus überwiesen, wo es wahrscheinlich verabschiedet wird.

Die meisten Beobachter sind sich einig, dass der Staat bei der Bereitstellung von Infrastruktur, Ausbildung, Gesundheitsdiensten, Sozialleistungen und anderen öffentlichen Diensten wie Grundlagenforschung eine wichtige und sinnvolle Rolle spielt. Aber der Usica enthält viele Programme, die andere Ziele verfolgen.

China im Blick

Das Gesetz umfasst einige Massnahmen, die dazu da sind, dem «chinesischen Einfluss im In- und Ausland» entgegenzuwirken. Dazu gehören mehr Mittel für Anwendungsforschung durch die National Science Foundation (NSF), mehr inländische Forschungszentren und effektivere Massnahmen, um die Attraktivität der Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie die Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten zu verbessern.

Damit werden die amerikanischen Produktions- und Verteidigungskapazitäten wahrscheinlich nicht gestärkt. Die NSF ist dazu da, die anwendungsorientierte Forschung zu unterstützen, die vom privaten Sektor produktiver durchgeführt werden kann. Ausserdem soll eine neue NSF-Leitung damit beauftragt werden, eine gleichmässige Verteilung von Forschungsgeldern zu gewährleisten, um Arbeitsplätze zu schaffen. Allerdings geht es, wie die Herausgeber des «Wall Street Journal» betonen, bei «effektiver Forschung um Ideen und nicht um Arbeitsplätze».

Ausserdem soll das Gesetz Ressourcen bereitstellen, um schwächere Forschungsuniversitäten mit starken zu verbinden (die als diejenigen definiert sind, die in den letzten drei Jahren über 100 Mio. $ an staatlichen Forschungsgeldern erhalten haben), um die Mint-Ausbildung im ländlichen Raum zu verbessern und inländische Technologiezentren zu finanzieren, die sich am Erfolg des Silicon Valley orientieren sollen. Aber obwohl das amerikanische Ausbildungssystem Schwächen hat, gehören die Forschungsuniversitäten nicht dazu. Die führenden amerikanischen Einrichtungen in diesem Bereich sind ein lobenswertes Beispiel nationaler Stärke auf weltweiter Ebene. Ihnen absichtlich Ressourcen zu entziehen, um schwächere Institute zu unterstützen, ist weder in finanzieller noch in strategischer Hinsicht sinnvoll.

Technische Ausbildung stärken

Darüber hinaus gibt es viel bessere Wege, um die vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Ziele des Usica zu erreichen. Dazu gehört vor allem, die technische Ausbildung zu stärken. Es gibt genug Belege dafür, dass es in den USA an Arbeitnehmern mangelt, die über genug technische Qualifikation verfügen, um auf dem heutigen Arbeitsmarkt bestehen zu können. Andere Länder haben diese Lücke geschlossen, indem sie effektivere Aus- und Weiterbildungsprogramme entwickelt haben. Würde man die Lehrpläne und die Schulleistungen an den Grund- und den weiterführenden Schulen verbessern, könnte man mehr junge Menschen auf eine technische Ausbildung oder einen wissenschaftlichen Studiengang an der Universität vorbereiten.

Die Stärkung des amerikanischen Ausbildungssystems könnte langfristig enorme Vorteile bringen, aber gleichzeitig sollten auch die Einwanderungsregeln geändert werden, um mehr ausländische Mint-Fachkräfte ins Land zu lassen, was die amerikanischen Forschungskapazitäten sofort verbessern würde. Diese Massnahmen zur qualitativen Aufwertung der Arbeitnehmerschaft würden viel stärker zur Innovation und Wettbewerbsfähigkeit beitragen als viele der Usica-Programme.

Anderswo im Gesetzestext findet sich die zweifelhafte Aussage, die Regierung sei gut darin, bestimmte Anwendungen der Grundlagenforschung zu erkennen und zu finanzieren. Dort werden vor allem Halbleiter erwähnt und 52 Mrd. $ für einen neuen Fonds zur «Schaffung hilfreicher Anreize zur Herstellung von Halbleitern für Amerika» durch das Finanzministerium vorgesehen (von denen 24 Mrd. $ bereits 2022 zur Verfügung gestellt werden sollen).

Geschichte gescheiterter Versuche

Diese Mittel würden für den Bau inländischer Fabriken «zur Herstellung, zum Testen und zur besseren Komprimierung von Halbleitern in ausgereiften Technologiezentren» verwendet. Aber wie Scott Lincicome vom Cato Institute gezeigt hat, ist die US-Halbleiterindustrie bereits heute gesund und profitabel und trägt zu fast 50% der weltweiten Verkäufe der Branche bei. Unter Berücksichtigung der Geschichte gescheiterter Versuche der Achtziger- und der Neunzigerjahre, die Halbleiterproduktion im Inland zu unterstützen, weist er darauf hin, dass der Grossteil der in die USA importierten Halbleiter aus verbündeten Ländern stammt, was die Notwendigkeit eines strategischen Eingriffs in den Sektor weiter verringert.

Die Regierung hat, was die Erkennung von «Gewinnern» betrifft, eine schlechte Erfolgsquote – ob es sich dabei um Unternehmen oder technologische Bereiche handelt. Um neue Entdeckungen in neue Produkte oder Kostenersparnisse zu verwandeln, sind Privatunternehmen besser geeignet. Deshalb beschränkt sich der amerikanische Staat traditionell auf die Grundlagenforschung.

Das Ziel des Usica, die amerikanischen Forschungskapazitäten zu stärken, ist grundsätzlich unumstritten und lobenswert. Aber obwohl die Finanzierung der NSF verstärkt werden sollte, bedeutet dies nicht, dass sie eine neue Leitung braucht. Und obwohl auch die amerikanische Ausbildung gefördert und besser zugänglich gemacht werden sollte, bedeutet dies nicht, dass sich die Regierung um die Anwendungsforschung kümmern muss – oder dass Finanzmittel von weltweit führenden Universitäten abgezogen werden sollten.

