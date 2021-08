Amerikas selbst gewählter Rückzug

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist aus dem Land geflohen. Seine Regierung ist zusammengebrochen, während Taliban-Kämpfer in Kabul einmarschiert sind. Die Wirkungen zweier Jahrzehnte amerikanischer Militärpräsenz sind binnen weniger Wochen in Afghanistan verflogen; Erinnerungen an den schmachvollen Fall von Saigon 1975 werden wach. Wie konnte es so weit kommen?

Zum Autor Richard N. Haass ist ehemaliger amerikanischer Diplomat und seit 2003 Präsident der Denkfabrik Council on Foreign Relations.

Es gibt Kriege, die notwendig sind, wie der Zweite Weltkrieg oder der Golfkrieg 1990/91: Militärische Gewalt wird eingesetzt, weil sie als die beste und oft einzige Möglichkeit angesehen wird, lebenswichtige nationale Interessen zu schützen. Es gibt aber auch Kriege, die aus freien Stücken geführt werden, wie derjenige in Vietnam und derjenige 2003 im Irak, in denen ein Land in den Krieg zieht, obwohl die Interessen, die auf dem Spiel stehen, nicht so lebenswichtig sind und es auch nichtmilitärische Mittel gibt, die eingesetzt werden können.

Nun scheint es auch freiwillige Rückzüge zu geben: Eine Regierung zieht Truppen ab, die sie in einem Einsatzgebiet hätte belassen können. Sie zieht ihre Truppen nicht ab, weil ihr Auftrag erfüllt ist, weil ihre Anwesenheit unhaltbar geworden ist oder weil sie der Regierung des Gastlands nicht mehr willkommen sind. Keine dieser Bedingungen traf auf die Situation zu, in der sich die USA zu Beginn der Amtszeit Präsident Joe Bidens in Afghanistan befanden. Der Rückzug war eine Entscheidung, und wie so oft bei Kriegen, für die man sich aus freien Stücken entschieden hat, sind die Ergebnisse tragisch.

Hohe Kosten, geringer Nutzen

Amerikanische Truppen gingen erstmals vor 20 Jahren nach Afghanistan, um an der Seite afghanischer Stämme zu kämpfen, die die Taliban-Regierung stürzen wollten. Diese hatte Al-Qaida beherbergt, die Terrorgruppe, die für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich ist, bei denen in den USA fast 3000 Menschen getötet wurden. Die Taliban waren bald auf der Flucht, obwohl viele ihrer Anführer nach Pakistan flohen, wo sie sich im Laufe der Zeit neu formierten und den Kampf gegen die afghanische Regierung wieder aufnahmen.

Die Zahl der Truppen wurde im Laufe der Jahre erhöht, während Barack Obamas Präsidentschaft (2009–17) auf über 110’000 – weil die USA ihre Ambitionen in Afghanistan ausweiteten. Die Kosten waren enorm: geschätzte 2 Bio. $ und fast 2500 amerikanische Tote, über 1100 Gefallene in den Reihen der Koalitionspartner sowie bis zu 70’000 tote afghanische Militärangehörige und fast 50’000 tote Zivilisten. Die Ergebnisse dagegen waren bescheiden: Eine gewählte afghanische Regierung (einmalig in der Geschichte des Landes) kontrollierte zwar die Grossstädte, doch ihre Machtposition blieb schwach, und die Taliban gewannen die Kontrolle über viele kleinere Städte und Dörfer zurück.

Die US-Intervention in Afghanistan war ein klassischer Fall von Überdehnung, nur begrenzt ein Krieg aus Notwendigkeit; er wurde 2001 begonnen und entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einem kostspieligen Krieg aus freier Wahl. Als Biden die Präsidentschaft übernahm, war die Übertreibung vorbei; die Zahl der amerikanischen Truppen war auf etwa 3000 gesunken; ihre Rolle beschränkte sich weitgehend auf das Ausbilden, Beraten und Unterstützen der afghanischen Streitkräfte. Seit Februar 2020 hat es in Afghanistan keinen amerikanischen Gefechtstoten mehr gegeben. Die bescheidene US-Präsenz war jedoch ein Anker für rund 8500 Soldaten aus verbündeten Ländern sowie eine militärische und psychologische Stütze für die afghanische Regierung.

Fragwürdiger Deal mit den Taliban

In den USA war Afghanistan als Thema weitgehend verblasst. Die Amerikaner haben in den Präsidentschaftswahlen 2020 nicht mit Blick auf Afghanistan gewählt, sie sind nicht auf die Strasse gegangen, um gegen Washingtons Afghanistan-Politik zu protestieren. Nach 20 Jahren hatten die USA ein Mass an begrenztem Engagement erreicht, das dem Einsatz angemessen war. Die Präsenz würde nicht zum militärischen Sieg oder zum Frieden führen, doch sie würde den Zusammenbruch einer Regierung verhindern, die, so unvollkommen sie auch sein mag, der Alternative, die jetzt an die Macht kommt, bei weitem vorzuziehen ist. Manchmal kommt es in der Aussenpolitik nicht darauf an, was sich erreichen, sondern was sich vermeiden lässt. Afghanistan war so ein Fall.

Doch das war nicht die Politik der USA. Biden arbeitete nach einem Drehbuch, das er von der Regierung Donald Trumps geerbt hatte. Diese hatte im Februar 2020 mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet (unter Ausschluss der afghanischen Regierung), das eine Frist bis Mai 2021 für den Abzug der US-Kampftruppen vorsah. Der Vertrag verpflichtete die Taliban nicht zur Entwaffnung oder zu einem Waffenstillstand, sondern nur dazu, keine terroristischen Gruppen auf afghanischem Gebiet aufzunehmen. Es handelte sich nicht um ein Friedensabkommen, sondern um einen Pakt, der als (sehr dürftiges) Feigenblatt für den Abzug der amerikanischen Truppen diente.

Die Regierung Biden hat sich in jeder Hinsicht an dieses zutiefst mangelhafte Abkommen gehalten, mit einer Ausnahme: Die Frist für den vollständigen Abzug der US-Streitkräfte wurde um etwas mehr als drei Monate verlängert. Biden lehnte jede Politik ab, die den Abzug der US-Truppen an die Bedingungen an Ort oder an zusätzliche Aktionen der Taliban geknüpft hätte. Stattdessen zog Biden einfach alle amerikanischen Truppen ab: aus Furcht vor einer Verschlechterung der Sicherheitslage und daraus entstehendem Druck, wieder Truppen nach Afghanistan zu verlegen, was politisch unpopulär wäre.

Pakistan in Gefahr

Wie allgemein vorausgesagt wurde, hat sich die Dynamik nach dem angekündigten (und nun tatsächlich erfolgten) Abzug des US-Militärs dramatisch zugunsten der Taliban und weg von der entmutigten Regierung verschoben. Mit der Übernahme der Kontrolle über ganz Afghanistan durch die Taliban sind weit verbreitete Repressalien, die brutale Unterdrückung von Frauen und Mädchen und massive Flüchtlingsströme so gut wie sicher. Ohne Präsenz im Lande wird es sehr viel schwieriger sein, die Rückkehr terroristischer Gruppen zu verhindern.

Längerfristig besteht zudem die Gefahr, dass die Taliban versuchen werden, ihre Herrschaft auf weite Teile Pakistans auszudehnen. Sollte dies der Fall sein, wäre die Ironie kaum zu übersehen, denn es war Pakistan, das den Taliban so viele Jahre lang Zuflucht gewährte, die es ihnen überhaupt erst ermöglichte, Krieg zu führen. In einer modernen Version von Frankenstein ist es nun möglich, dass Afghanistan zu einem Zufluchtsort wird, um den Krieg nach Pakistan zu tragen. Das ist angesichts der Schwäche Pakistans, seiner grossen Bevölkerung (226 Mio.), seines Atomwaffenarsenals und seiner Kriegshistorie mit Indien ein Albtraumszenario.

Der überstürzte und schlecht geplante Abzug der USA lässt möglicherweise nicht einmal genügend Zeit für die Evakuierung der gefährdeten Afghanen, die mit der Regierung der USA bzw. Afghanistans zusammengearbeitet haben. Abgesehen von den lokalen Auswirkungen werden die düsteren Folgen des strategischen und moralischen Versagens der USA bei Freund und Feind weit und breit die Frage nach der Zuverlässigkeit der USA verstärken.

Präsident Biden wurde vor kurzem gefragt, ob er seinen Entscheid, alle US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, bedauere. Er antwortete, das tue er nicht. Das sollte er aber.

