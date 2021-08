Ampler Bikes Curt

Der Markt für eBikes ist unübersichtlich geworden. Unzählige kleine Anbieter wollen am Boom der Strom-Velos partizipieren. Mit Ampler Bikes bietet ein Start-up aus Estland seine elektrischen Fahrräder auch hier zu Lande an. Ein Blick auf das Curt von Ampler lohnt sich für all jene, die ein schnörkelloses Rad suchen, das in der Hauptdisziplin brilliert: dem Fahren – sonst aber leider einige Schwächen besitzt.

Das Curt gibt sich nicht als eBike zu erkennen. Der Hecknabenmotor mit einer Leistung von 250 Watt verschwindet unauffällig im Hinterrad. Auch sonst findet sich kaum ein Hinweis auf die Elektrifizierung des Velos: kein eingebautes Display, keine besonderen Schalter am Lenker. Lediglich über der linken Pedale gibt es einen Ein-/Ausschalter, so unauffällig wie unpraktisch positioniert. Über den Knopf mit LED-Ring wird der Motor zugeschaltet. Mehrfach musste bei Testfahrten ein Stopp eingelegt werden, weil der Taster vergessen wurde. Auch das Licht oder einer der beiden Unterstützungsmodi lassen sich darüber schalten. Das ist wirklich nicht fein gelöst. Wenn es beispielsweise dunkel wird, heisst es: Anhalten – Knopf drücken – und dann erst mit Licht weiterfahren. Mit der simplen Ampler-App geht das auch, aber besser nicht beim Fahren.

Das war allerdings auch schon der Hauptkritikpunkt, denn anders als andere Gadget-Bikes glänzt das Curt beim Wichtigsten. Besonders als Stadtfahrrad spielt es seine Stärken aus. Getestet wurde die Version mit 11-Gang-Schaltung, mit der man dank Motor ebenso flott wie wendig im Verkehr unterwegs ist. Alternativ gibt es eine Singlespeed-Variante mit Riemenantrieb. Die Conti-Reifen sorgen dafür, dass es auch mal durch unwegsames Gelände gehen darf. Eine Federung gibt es nicht. Die Beleuchtung ist hinten im Rahmen integriert, vorne separat. Beide Lampen leuchten schön hell.

Der Akku des Curt hält laut Hersteller 70 Kilometer. Grenzwertig. Im Alter werden daraus schnell 50 oder weniger. Die Batterie ist fest im Rahmen verbaut und kann nicht einfach getauscht werden. Mit einem Gewicht unter 15 Kilo lässt sich das Rad auch ohne Akku gut bewegen. Für einen Preis von 3000 Fr. ist Curt von Ampler Bikes eine Überlegung wert.