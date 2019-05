AMS geht Partnerschaft im Bereich autonomes Fahren ein

(AWP) Der Sensorhersteller AMS (AMS 38.94 -9.17%) arbeitet mit den deutschen Unternehmen Ibeo Automotive Systems und ZF Friedrichshafen zusammen. Durch gemeinsame Forschung wollen die Unternehmen der sogenannten LiDAR-Technologie im Bereich autonomes Fahren zum Durchbruch verhelfen.

Bei LiDAR handelt es sich den Angaben zufolge um eine optische Sensor-Technologie, die Abstand und Richtung der umgebenden Objekte misst, indem sie diese mit einem Laserstrahl beleuchtet und die Reflexion erfasst. AMS werde seinerseits die VCSEL-Technologie in die Forschungsgemeinschaft einbringen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Finanzielle Details zur Zusammenarbeit werden in der Mitteilung nicht gemacht.