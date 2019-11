AMS: Hedge Funds mischen bei Osram-Deal mit

(AWP/GAH) Das Angebot von AMS (AMS 0 0%) für den Leuchtenhersteller Osram (OSR 0 0%) könnte zum Spekulationsobjekt für Hedge Funds werden. Laut einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» sollen bereits bis zu 45% der Osram-Aktien in den Händen von Hedge Funds liegen. Der Pressebericht bezieht sich auf Finanzkreise.

«Es scheint, dass eine Reihe von Hedge Funds Aktien erworben haben mit dem Ziel, diese erst zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem höheren Preis anzudienen», sagte Osram-Chef Olaf Berlien gegenüber der Zeitung.

Anfang November hatte der deutsche Konzern bereits gemeldet, dass der britische Hedge Fund Sand Grove Capital Management mit 5,75% der Aktien eingestiegen sei. Die Londoner bezeichnen ihre Strategie als «Ereignis-orientiert». Sie spekulieren darauf, Kapital aus Übernahmeversuchen anderer Marktteilnehmer und ähnlichen Gelegenheiten zu schlagen.

Seither könnten weitere Spekulanten grosse Positionen von Grossinvestoren wie der Gesellschaft Allianz (ALV 0 0%) Global Investors (AGI) erworben haben. Nachdem AGI lange gut 9% gehalten hatte, waren es zuletzt weniger als 3%.

Dem Bericht zufolge würden viele Hedgefonds darauf spekulieren, ihre Aktien zu einem späteren Zeitpunkt mit einem hohen Aufschlag an AMS verkaufen zu können. Andere dagegen könnten aber auch auf einen massiven Kursverfall der Osram-Aktie wetten und darauf spekulieren, dass die Übernahme in der kommenden Woche scheitert.

Der österreichische Chip- und Sensorenhersteller AMS bietet 41 € pro Osram-Aktie, womit das deutsche Unternehmen mit rund 4,6 Mrd. € bewertet wird. Bis zum kommenden Donnerstag will AMS eine Schwelle von 55% an Osram erreichen. Laut einer Meldung vom Mittwochabend wurden bisher aber nur 3,3% der Aktien angedient. Zuvor hatte AMS 20% an Osram am Markt gekauft.

In der Mitteilung warb AMS nochmals um die Gunst der Osram-Aktionäre – und richtete sich damit wohl auch an die Hedge Funds. «Um eventuelle Marktspekulationen zu beenden, bestätigt AMS, weder den Angebotspreis von 41 € ändern noch die Mindestannahmeschwelle von 55% senken zu wollen», schrieb der österreichische Konzern. AMS sehe keine Vorteile in einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Osram ohne klaren Weg zur Erlangung der Kontrolle.