AMS legt zweite Offerte für Osram offiziell vor

(AWP/JH) AMS (AMS 47.43 2.33%) gibt wie erwartet eine neuerliche Offerte für den deutschen Lichtkonzern Osram (OSR 40.28 0.05%) ab. Als letzte Hürde für das zweite Angebot galt die Freigabe der deutschen Finanzaufsicht BaFin, die nun laut den Angaben von AMS eingetroffen ist.

Die Osram-Aktionäre können ihre Anteile nun vom (heutigen) 7. November bis zum 5. Dezember anbieten, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Offerte hervorgeht.

Die Bedingungen für das Gebot bleiben so, wie sie am 18. Oktober angekündigt wurden. Demnach bietet der an der Schweizer Börse kotierte österreichische Sensorhersteller wie beim ersten Versuch 41 € je Osram-Aktie.

AMS will sich diesmal zudem damit zufriedengeben, wenn mindestens 55% der Osram-Anteile angedient werden. Der erste Anlauf war daran gescheitert, dass die AMS die selbst gesetzte Mindestschwelle von 62,5% der Anteile verfehlt hatte. Damals hatten 51,6% der Osram-Aktionäre ihre Papiere angedient.

Wechsel im Aktionariat

Die Chancen stehen gut, dass die Übernahme diesmal klappt, denn auch im Aktionariat hat sich einiges verändert. Gemäss letzten Meldungen hält der britische Hedge Fund Sand Grove Capital Management 5,75% der Osram Aktien.

Es ist davon auszugehen, dass Sand Grove seine Anteile, die sie um 40 € gekauft hat, AMS zu 41 € andient, schliesslich bezeichnet sich der Hedge Fund selbst als «Ereignis-orientiert».

Der bislang zweitgrösste Aktionär von Osram, Allianz (ALV 225.3 0.67%) Global Investors, hat hingegen seine Beteiligung an dem Münchner Lichtkonzern deutlich von 9,36 auf 5,01% reduziert. Die AMS-Offerte bewertet Osram insgesamt mit rund 4,6 Mrd. €. AMS besitzt bereits knapp 20% der Anteile.

Umfassendes Abkommen geplant

Finanziell erhoffen sich die Österreicher aus dem Zusammenschluss beim Umsatz und den Kosten ein Synergiepotenzial von über 300 Mio. € pro Jahr. Dem stehen einmalige Kosten für die Eingliederung von Osram in Höhe von rund 400 Mio. gegenüber. Finanzieren will man den Deal über eine bereits zugesagte Brückenfinanzierung in Höhe von 4,4 Mrd. € und eine Kapitalerhöhung im Umfang von 1,6 Mrd. €.

AMS und Osram befinden sich laut den Angaben derzeit ausserdem in Gesprächen über den Abschluss eines sogenannten Business Combination Agreement («BCA»), das die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen weiter vertiefen soll. Dieses soll auch Schutzklauseln für die Osram-Angestellten enthalten.