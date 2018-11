AMS mit Gewinnwarnung

Lesen Sie um ca. 13.00 Uhr die ausführliche Analyse.

Nun also auch AMS: Nach den Gewinnwarnungen der Rivalen Lumentum am Montag und IQE am Dienstag streichen nun auch die Österreicher, deren Aktien an der Schweizer Börse kotiert sind, die Gewinnziele . Gemein ist allen dreien, dass sie zu sehr auf einen Grosskunden setzen, nämlich Apple. Das Umsatzziel für das vierte Quartal werde AMS nicht erreichen, die Ergebnismarge liege nur im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich, die Mittelfristziele werden auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte das Unternehmen mit. Das wirklich Schlimme: Gerechnet hatte damit ausser dem stets euphorischen AMS-Management sowieso niemand mehr. Mit der Art das Offensichtliche auf diese Weise zu kommunizieren, hat das Unternehmen auch den letzten Rest Vertrauen verspielt. Die Titel sind schon am Boden, haben im vergangenen halben Jahr mehr als zwei Drittel an Wert eingebüsst. Ein Engagement in den Aktien drängt sich angesichts dieser Malaise dennoch nicht auf.