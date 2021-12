AMS Osram veräussert Bereich für Pflanzenzucht

(AWP/TR) Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram (AMS 16.38 -0.58%) kommt mit den Devestitionsplänen einen Schritt weiter. Fluence, das Systemgeschäft für Beleuchtung in der Pflanzenzucht, wird an die niederländische Signify verkauft.

Die an der Euronext kotierte Signify übernimmt Fluence und die dazugehörenden Marken für 272 Mio. $ (schulden- und barmittelfrei), wie AMS Osram am Montag mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Zusagen und weiteren Bedingungen.

Die Transaktion sei ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie, das Geschäft auf die Kerntechnologiefelder in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik neu auszurichten und zu fokussieren. Dazu zählt AMS Osram auch weiterhin leistungsstarke LED-Lösungen für Pflanzenbeleuchtung. Entsprechend bleibe AMS Osram ein strategischer Lieferant des zusammengeführten Geschäfts von Signify für LEDs für Pflanzenzucht-Anwendungen.

Erst Anfang Monat hatte AMS Osram-CEO Alexander Everke im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» gesagt: «Wir verhandeln über einen grösseren Teilverkauf und gehen von einem Abschluss noch in diesem Quartal aus.» Er hatte im Interview die ausstehenden Devestitionen auf ein Volumen von 650 Mio. € beziffert.

Fluence ist laut der Mitteilung ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht. Das Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas sei ein Pionier in der Erzeugung von weissem Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts nachempfunden ist. Fluence beschäftigt global rund 200 Mitarbeiter. Signify N.V. mit Sitz in Eindhoven ist ein Hersteller für Lichttechnik.

Zu Handelsbeginn reagierten die Valoren von AMS Osram schwächer auf die Nachricht.

