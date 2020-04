AMS schliesst Kapitalerhöhung ab

(AWP) Der an der Schweizer Börse kotierte österreichische Chiphersteller AMS (AMS 8.392 -4.85%) hat seine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,75 Mrd. Fr. abgeschlossen. Der Erlös wird zur teilweisen Refinanzierung zur Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram (OSR 32.4 1.25%) verwendet, wie AMS am Freitag mitteilte.

In der Folge der ordentlichen Kapitalerhöhung erhöhe sich das eingetragene Grundkapital von AMS auf rund 274,3 Mio. € bestehend aus 274,3 Mio. auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stammaktien, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kapitalerhöhung war im Januar von den AMS-Aktionären genehmigt worden und am 16. März gestartet worden. Das österreichische Unternehmen will Osram für insgesamt 4,6 Mrd.€ übernehmen.

