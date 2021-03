AMS schliesst Osram-Übernahme ab

(AWP/tr) Der Sensorspezialist AMS (AMS 19.17 -4.41%) ist mit der Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram (OSR 51.26 -0.54%) definitiv am Ziel. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) sei nun eingetragen und trete ab sofort in Kraft, teilte AMS am Mittwochabend mit. Das hatte sich abgezeichnet.

Die Osram-Eigner hatten an der Hauptversammlung Anfang November bereits dem Beherrschungsvertrag zugestimmt, dessen Eintragung ins Handelsregister wurde jedoch durch Rechtsmittel zunächst verhindert. Der nun in Kraft getretene Vertrag verschafft AMS Zugang auf die Finanzmittel von Osram – auch, um die Schulden für die mehr als 4 Mrd. € schwere Übernahme zu tilgen.

Beide Unternehmen zusammen kommen auf rund 30’000 Mitarbeiter. Sie arbeiten in den Beriechen Sensorik, Illumination und Visualisierung. Zusammen wollen beide Unternehmen zum «weltweit führenden Anbieter von optischen Lösungen» werden, erklärte AMS-CEO Alexander Everke. Noch hat der Konzern zwei Zentralen: einen in Unterpremstätten in der Nähe von Graz, einen in München.