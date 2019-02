AMS streicht Dividende

Ersteinschätzung von Thorsten Riedl um 8 Uhr

AMS schlittert in die Krise. Das Management des Chipherstellers hat sich offensichtlich verkalkuliert, was die Einschätzung des Bedarfs an Sensoren angeht. Es streicht die Dividende. Der Umsatz im vierten Quartal lag 15% unter Vorjahr, der erwartete Umsatz für das erste Quartal wird im besten Fall 14% darunter liegen, im schlimmsten gar 23. Die Ebit-Marge des einst hoch profitablen Unternehmens sank im vierten Quartal 14 Prozentpunkte auf 13%. Für das laufende Quartal geht sie wegen der Unterauslastung der Produktion weiter zurück. Es gibt auch positive Signale. So bessert sich die Finanzlage des Unternehmens, das den Börsengang in Hongkong auf unbestimmte Zeit verschiebt. Für ein Engagement mangelt es derzeit aber weiter an Argumenten.