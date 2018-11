An den Aktienmärkten kann der Abstieg gefährlicher sein als der Aufstieg

Die Korrektur Ende Januar hat zu einer Periode relativ erhöhter Volatilität geführt, da sich die Märkte ihre Aufmerksamkeit von wachstumsorientierten Titeln auf diejenigen mit defensiveren Eigenschaften konzentrierten. Vor dem volatilen Hintergrund sind weitere Markteinbrüche möglich. Ist es also am besten, weiterhin auf Wachstum zu setzen oder in Unternehmen mit defensiveren Eigenschaften zu investieren?

Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, können wir die Asymmetrie zwischen den Auswirkungen fallender Märkte und steigenden Märkten auf die Gesamtrendite aus 40 Jahren des S&P500-Index betrachten. Einfach ausgedrückt: Es war für Investoren viel besser, die zehn schlechtesten Markttage der letzten vier Jahrzehnte zu verpassen, als die zehn besten Tage verpasst zu haben. Um eine Analogie zum Bergsteigen zu ziehen, sterben auf dem Weg vom Gipfel herunter viel mehr Kletterer als auf dem Weg nach oben. Das könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass ein Kletterer den Grossteil seiner Ressourcen auf dem Weg nach oben verbraucht hat, körperlich und geistig müde ist wenn es an den Abstieg geht.

In ähnlicher Weise hat die lockeren Zentralbankpolitik und der Überfluss an billigen Schulden dazu beigetragen, die Märkte auf historische Höchststände zu treiben. Da jedoch zunehmend Ressourcen abgebaut werden, ist im Tank weitaus weniger vorhanden, um den Aufwärtstrend der Märkte aufrechtzuerhalten.

Fokus auf Ertäge

Wenn wir erneut die Analogie zum Bergsteigen verwenden, scheint die Botschaft klar zu sein: Es ist wichtiger, sich richtig vorzubereiten und Ressourcen umsichtig zu nutzen, um Ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Bei den Aktienmärkten könnten wir dies als Möglichkeit betrachten, in Unternehmen mit starken Bilanzen und sichtbaren, wiederkehrenden Cashflows zu investieren, die in Form von Dividendenerträgen erfasst werden können, um auf dem Weg nach unten die Erträge bei volatilen Märkten zu steigern.