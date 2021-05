An den Rohstoffmärkten explodieren die Preise

An den Rohwarenmärkten wird seit geraumer Zeit ein Feuerwerk abgebrannt, das gar nicht mehr enden will. Der prominenteste Rohstoffindex, der S&P GSCI, hat seit dem Tief im April 2020 satte 129% zugelegt. Das macht die Notierungen einer ganzen Reihe von Commodities zu Vorreitern in der Konjunkturerholung.

Daran ändert die ­andauernde Pandemie nichts. Ganz im Gegenteil: Durch die Schliessung von Minen und Engpässe in den Lieferketten wird der Preisauftrieb teilweise noch befeuert. Derweil beklagen sich Firmen über die hohen Rohstoffpreise. Die grosse Frage ist, wie viel sie davon an die Konsumenten weitergeben können und wie die Notenbanken darauf reagieren. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an