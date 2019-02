Analysten halten DSV-Panalpina-Deal für unwahrscheinlicher

Der Basler Logistiker Panalpina hat bestätigt, dass Gespräche mit dem kuwaitischen Unternehmen Agility zu «strategischen Möglichkeiten» laufen. Analysten sehen dadurch die Chancen sinken, dass Panalpina durch den dänischen Interessenten DSV übernommen wird. DSV hatte Mitte Januar rund 4 Mrd. Fr. für Panalpina geboten. Am Freitag legten die Dänen als Reaktion auf die Nachricht von Panalpina ein neues Angebot vor: Statt 1,58 eigene Aktien und 55 Fr. in bar je Panalpina-Titel bieten sie neu 180 Fr. in bar. Am Freitagvormittag entspricht dieses neue Angebot wertmässig aber kaum einer Erhöhung. Gemessen an den aktuellen DSV-Kursen liegt der Wert des ursprünglichen Angebots nämlich bei 179 Fr.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.