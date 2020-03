Anatomie des Bären

Die US-Aktien haben sich elf Jahre lang in einem Bullenmarkt befunden. Gestern hat der Bär die Macht übernommen – definiert als ein Rückgang von mindestens 20% vom Höchst. In den USA war es der schnellste Beginn einer Baisse. Am Donnerstag erlitt der europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 den heftigsten Tagesverlust seiner Geschichte. Der deutsche Dax endete mit dem zweitgrössten Tagesverlust (–12,2%).

Mit der Treppe nach oben, mit dem Fahrstuhl nach unten: Seit dem Höchst vom 19. Februar hat der S&P 500 gut 25% verloren. Im Vergleich zu Anfang 2018 notierte er am Donnerstagabend 6% tiefer. Deutlich härter traf es den europäischen Aktienindex, der nun ein Viertel niedriger als damals handelt. Die Schwellenländer, gemessen am MSCI Emerging Markets, haben seitdem gar 30% eingebüsst.

Seit Anfang Jahr haben alle grossen Börsenplätze der Welt verloren. Der SMI notiert 21% im Minus. Der grösste Verlierer ist der italienische Index MIB – er notiert ein Drittel unter seinem Wert von Jahresanfang. Der chinesische Aktienmarkt zeigt sich weiterhin äusserst stabil: Der Gesamtindex CSI 300 liegt nur 5% unter dem Stand zu Jahresbeginn.

Der grösste Verlierer im schweizerischen Gesamtmarktindex Swiss Performance Index (SPI) sind Titel des zyklischen Konsums (dazu gehören die Luxus- und Uhrenunternehmen wie auch der Duty-Free-Betreiber Dufry). Dahinter folgen IT-Gesellschaften, so haben AMS (–55%), Kudelski (–38%), Temenos (–31%) und SoftwareOne (–31%) seit Anfang Jahr deutlich mehr als der Gesamtmarkt abgegeben. Danach folgen erst die gebeutelten Finanz- und Industrietitel.

Mit Versorgern hält man sich seit Jahresanfang noch im Plus. Die in Bern ansässige BKW steht 4,8% im Plus gegenüber Jahresanfang. Auch Immobilienunternehmen halten sich noch relativ gut.

Nicht überraschend stehen weltweit die Energietitel am schlechtesten da, sie haben 30% abgegeben. Auch Finanz- und Industrievaloren werden deutlich tiefer bewertet. Relativ gut halten konnten sich defensive Sektoren: IT, Gesundheit, Basiskonsum und Versorger haben weniger als 15% eingebüsst.

Bei den Untersektoren zeigt sich gar eine Industrie, die seit Anfang Jahr immer noch im Plus notiert: die Gesundheitstechnologie. Besonders chinesische Titel wie Ali Health (+48%), Winning Health (+52%), Ping An Healthcare and Technology (+24%) haben hier zugelegt. Doch auch der amerikanische Telemedizinspezialist Teladoc liegt mit 49% im Plus.

Im Sammelsektor «diversifizierte Konsumdienstleistungen» (–9,1%) sticht ein chinesisches Unternehmen heraus: Koolearn Technology. Es hat seit Anfang Jahr 60% zugelegt. Es ist der Online-Arm der Nachhilfeschulen von New Oriental Technology – profitiert also besonders von der Quarantänesituation und der Schliessung von Schulen. Auch dem Bildungsunternehmen China Yuhua Education (+9,1%) kommt dieser Sondereffekt zugute.

Zu den besten Subsektoren gehören Wasserversorger, Mobilnetzunternehmen, Biotech und Softwareunternehmen. Auch Internet-Händler können von der Coronaangst profitieren.

Die grössten Verlierer sind angesichts des eingebrochenen Ölpreises wenig überraschend die Energietitel. Besonders Ausrüster und Dienstleister sind stark unter die Räder gekommen (–52% seit Anfang Jahr). Die Investitionen in die Öl- und Gasförderung werden wohl deutlich kleiner als erwartet ausfallen. Dagegen können sich die Öl- und Gaskonzerne mit einem Minus von 30% deutlich besser halten.

Ähnlich starke Verluste zeigen Fluglinien, die Reisebranche und Hypothekarbanken. Sie leiden besonders darunter, dass die langfristigen Renditen und damit die Hypothekarzinsen fallen. Ihr Geschäftsmodell – sich günstig kurzfristig zu finanzieren und langfristig auszuleihen – wird immer weniger rentabel.

Zu den grossen Verlierern gehören auch der Flugzeug- und der Schiffbau. Allein die Valoren von Boeing haben seit Anfang Jahr ziemlich genau die Hälfte ihres Werts eingebüsst.

Konnte man sich etwas schützen, wenn man in die Verlierer des Vorjahres investiert hat? Die Sortierung der Aktien nach der Performance im Vorjahr zeigt an: eher nicht. Die Titel, die im vergangenen Jahr am besten performt haben, konnten sich dieses Jahr am besten halten.

Vielleicht hätte man sich vor dem stärksten Kursrückgang schützen können, wenn man in günstige Papiere investiert hätte? Die untenstehende Grafik zeigt, dass das nicht zutrifft. Je höher die Aktie bewertet ist, desto weniger litt sie seit Jahresanfang unter einem Kursrückgang.

Normalerweise gilt, dass kleine Werte am riskantesten sind. Im jetzigen Bärenmarkt scheint dies nicht der Fall zu sein. Die kleinsten Valoren, gemessen am Börsenwert, konnten die Performance seit Jahresanfang deutlich besser halten als grössere Titel.

Was auch funktioniert hat: in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die wenig verschuldet sind. In der untenstehenden Grafik wurden Firmen danach sortiert, wie kreditwürdig sie sind – gemessen anhand eines quantitativen Modells, das Verschuldung und Volatilität des Börsenwerts (als Ersatzmass für den Wert des Eigenkapitals) in Beziehung setzt. Demnach haben die kreditwürdigsten Unternehmen der Welt seit Jahresanfang nur 5% verloren. Die fragwürdigsten Gesellschaften sind fast 39% abgesackt.

Die Stimmung ist schlecht. Versiegende Liquidität und deshalb panisch verkaufende Anleger sorgen dafür, dass auch gesunde Unternehmen unter Druck kommen. Doch die Analyse des Bärenmarktes zeigt: Der Ausblick der einzelnen Gesellschaften wird weiterhin von den Marktteilnehmern gewichtet und gewertet. Wer etwa defensiv investiert hat, der steht immer noch besser da als der Gesamtmarkt. Aber das ist auch ein Zeichen, dass die Abstrafung der Kurse vielleicht nicht so unfair ist, wie manche Aktionäre es sich wünschen.