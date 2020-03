Andrew Bailey: Ein Start mit Nebengeräuschen

Welcher Notenbanker kann von sich schon behaupten, bereits vor seinem Amtsantritt aktiv an einer Zinsveränderung beteiligt gewesen zu sein. Andrew Bailey hat sich letzte Woche entsprechend eingebracht. Damit dürfte der bald Sechzigjährige in der Geschichte der Geldpolitik diesbezüglich zu den wohl ganz wenigen Ausnahmen gehören. Der Brite Bailey übernimmt heute Montag die Gouverneursrolle in der Bank of England von seinem Vorgänger Mark Carney.

Dennoch ist er am Mittwoch letzter Woche bereits erstmals in einen nicht geplanten Zinsentscheid involviert gewesen. Gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern des geldpolitischen Komitees stand er dafür ein, den Leitzins in einem überraschenden Schritt von 0,75 auf 0,25% zu senken. Zusammen mit weiteren fiskalpolitischen Massnahmen sowie einem grossen Infrastrukturprogramm der Regierung soll die von der Coronakrise verursachte Wachstumsdelle bald wieder ausgemerzt werden.