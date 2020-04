Andrew Cuomo: Der Gouverneur von Amerika

Er ist der Mann der Stunde: Andrew Cuomo, 62 Jahre alt, Gouverneur von New York. Denn in der Krise brilliert er. Das muss er aber auch. Sein Bundesstaat ist derzeit das Zentrum der Coronaviruspandemie: über 75 000 bestätigte Fälle und 1550 Todesopfer – und das ist erst der Anfang. Cuomo fordert 140 000 Spitalbetten, davon 40 000 mit Beatmungsmaschinen. Die Kapazität baut er händeringend auf: ein Spitalschiff der US-Navy auf dem Hudson, ein umfunktioniertes Kongresszentrum in Midtown, ein provisorisches Spital im Central Park. Cuomo beschönigt nichts. «Wir befinden uns auf einer Rettungsmission. Doch so hart wir auch arbeiten, wir werden nicht alle retten können», erklärte er an einer Medienkonferenz.

