Kaufgerüchte um Clariant

(AWP/Reuters)Der Finanzinvestor CVC Capital Partners ist angeblich an einer Übernahme von Clariant (CLN 25.89 1.85%) oder zumindest Teilen davon interessiert. CVC prüfe zusammen mit einem strategischen Partner entsprechende Optionen, heisst es am Freitag in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

So sei CVC ebenso an einem Kauf von der Division Plastics & Coatings interessiert wie auch an einer Gesamtübernahme des Konzerns gemeinsam mit einem Partner. Im zweiten Fall würde Clariant im Anschluss an die Übernahme zerschlagen. Ein möglicher Partner von CVC ist laut den Bloomberg-Informanten die Firma Evonik Industries AG.

Darüber hinaus prüfe CVC grundsätzlich Möglichkeiten für die Division Plastics & Coatings. Einen Verkauf dieser Division hatte bekanntlich der Investor White Tale verlangt, der die von Clariant geplante Fusion mit der amerikanischen Huntsman vor kurzem zu Fall gebracht hatte.

Derweil hat der Spezialchemiekonzern Evonik erneut ein Interesse an einer Übernahme Clariants verneint. «Wir können definitiv bestätigen, dass wir derzeit keine spezifischen Pläne haben, Clariant ganz oder in Teilen zu übernehmen», sagte Evonik-Chef Christian Kullmann am Freitag vor Analysten. Am Vortag hatte bereits ein Evonik-Sprecher gesagt, Evonik habe den Schweizer Konzern angeschaut und wolle ihn nicht übernehmen.