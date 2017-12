Angebotsorientierte US-Wirtschaftspolitik – ein Schwindel

Steuersenkungen, die als Steuerreform verkleidet daherkommen: Das ist die beste Beschreibung für die Stossrichtung des neuesten politischen Schachzugs aus Washington. Überwiegend geht es um Politik, und zwar konkret um die Dringlichkeit eines von den Republikanern beherrschten Kongresses, einem republikanischen Präsidenten einen gesetzgeberischen Erfolg zu verschaffen. Die Folgen freilich sind letztlich wirtschaftlicher Art und dürften, nicht überraschend, sehr viel schlimmer sein, als die Politiker zuzugeben bereit sind.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia.

In Anlehnung an Präsident Donald Trump lautet das politische Argument für Steuersenkungen, dass sie unverzichtbar seien, um «Amerika wieder gross zu machen». Amerika werde steuerlich zu hoch belastet und durch schlechte Handelsabkommen betrogen, und es brauche Steuersenkungen, um seine Konkurrenzfähigkeit wiederherzustellen.

Ungeachtet der politischen Anbiederung an die unter Druck stehenden Familien der Mittelschicht stehen im Mittelpunkt dieser Bemühungen eindeutig Amerikas Unternehmen. Der Gesetzesentwurf zielt darauf ab, die Unternehmenssteuern von 35 auf 20% zu senken. Das, obwohl der effektive Steuersatz der US-Unternehmen derzeit im Vergleich zur Erfahrung der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit nur 22% überraschend niedrig ist.

Politisierung wirtschaftlicher Argumente

Unberücksichtigt bleibt auch die jüngste Einstufung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch das Weltwirtschaftsforum, in der die USA erneut den zweiten Platz einnehmen (von 137 Ländern). Natürlich dürfe man sich auch nicht von den hohen Bewertungen einer breiten Palette von US-Unternehmen am Aktienmarkt trösten lassen; all das, so insistieren die Republikaner, müsse man vergessen: Wenn man die Unternehmenssteuern senke, so sagen sie, werde das alle Probleme Amerikas lösen.

Es gibt Zeiten, in denen die Politisierung wirtschaftlicher Argumente gefährlich wird, und dies ist eine derartige Zeit. Die USA können sich die aktuellen Steuersenkungen, die sich derzeit ihren Weg durch den Kongress bahnen, einfach nicht leisten. Laut dem überparteilichen Congressional Budget Office werden diese Steuersenkungen im kommenden Jahrzehnt zu einem kumulativen Defizit von über 1,4 Bio. $ führen. Das Problem entsteht, weil Amerikas chronisches Ersparnisdefizit inzwischen eine gefährliche Grössenordnung erreicht hat, die es viel schwieriger macht, mehrjährige Haushaltsdefizite zu finanzieren, als das bei Steuersenkungen in der Vergangenheit der Fall war.

Die sogenannten Kennedy-Steuersenkungen von 1964 und die Reagan-Steuersenkungen von 1981 sind wichtige Beispiele hierfür. Die nationale Nettosparquote der USA – die umfassendste Messgrösse für Inlandersparnisse, die die abschreibungsberichtigten Ersparnisse der privaten Haushalte, der Unternehmen und des Staatssektors erfasst – belief sich während dieser beiden Jahre auf 10,1%. Anders ausgedrückt: Damals konnten sich die USA die Umsetzung hoher Steuersenkungen leisten.

Zu niedrige Sparquote

Dies ist heute, wo die US-Nettosparquote bloss 1,8% des Nationaleinkommens beträgt, anders. Selbst während der beiden folgenden Steuersenkungen – der zweiten Rate von Reagans fiskalpolitischem Programm 1986 und der Initiativen von George W. Bush 2001 – betrug die US-Nettosparquote durchschnittlich 4,2% und lag damit mehr als doppelt so hoch wie heute.

Sowohl die Erfahrung als auch die makroökonomische Theorie zeigen, was zu erwarten ist. Volkswirtschaften mit geringen Ersparnissen können einfach nicht für längere Zeit im grossen Stil defizitfinanzierte Ausgaben tragen, ohne Kredite in Form ausländischer Ersparnisüberschüsse aufzunehmen. Dies bringt die Zahlungsbilanz- und Handelsdefizite direkt in die Debatte über die Fiskalpolitik ein.

Signifikanterweise wies die US-Leistungsbilanz während der grossen Steuersenkungen von 1964 und 1981 einen leichten Überschuss auf – ganz anders als heute, wo das Defizit 2,6% des BIP beträgt. Angesichts der Tatsache, dass Haushaltsdefizite die bereits jetzt niedrige US-Sparquote weiter senken dürften – und möglicherweise wie 2008 bis 2011 negativ werden lassen könnten –, ist das Risiko eines steilen Anstiegs des Leistungsbilanzdefizits gross. Ein höheres Leistungsbilanzdefizit bedeutet, dass das schon jetzt hohe Handelsdefizit noch weiter zunimmt, was gegen einen der wichtigsten Glaubenssätze Trump’scher Wirtschaftspolitik verstösst: dass man das Handelsdefizit abbauen müsse, um Amerika wieder gross zu machen.

Kein Haushaltswunder

An dieser Stelle wandelt sich die Geschichte von Fakten zu Fiktion. Trump und die republikanische Mehrheit im Kongress beharren darauf, dass die vorgesehenen Steuersenkungen sich selbst finanzieren werden, weil sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln, was dann zu erhöhten Steuereinnahmen führt. Diese sogenannte angebotsbasierte Argumentation, die erstmalig zur Unterstützung der Steuersenkungen der Reagan-Ära vorgebracht wurde, ist seitdem ein Blitzableiter in allen fiskalpolitischen Debatten in den USA.

Die Realität gestaltete sich völlig anders, als den Anhängern dieser Theorie vorschwebte. Zwar erholte sich die Konjunktur tatsächlich in spektakulärer Weise von der tiefen Rezession der Jahre 1981/1982, doch war dies weitgehend auf die aggressive Lockerung der Geldpolitik im Gefolge des erfolgreichen Vorgehens des Fed gegen die zweistellige Inflation in den USA zurückzuführen.

Das Haushaltswunder, das die Befürworter der angebotsorientierten Politik versprachen, trat dagegen nie ein. Das Haushaltsdefizit des Bundes verschwand in den USA durchaus nicht, sondern stieg in den Achtzigerjahren vielmehr steil auf 3,8% des BIP, was zu einem Anstieg der Staatsverschuldung von 25% des BIP 1980 auf 41% im Jahr 1990 führte.

Schlecht für die Leistungsbilanz

Nicht nur blieben die Versprechen, dass die angebotsorientierte Politik sich selbst finanzieren würde, unerfüllt; diese Politik markierte zugleich das Ende einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz in den USA. Zwischen 1960 und 1982 war die Leistungsbilanz im Wesentlichen ausgeglichen, mit einem durchschnittlichen Überschuss von 0,2% des BIP. Im Gefolge der Haushaltsdefizite von Reagans Wirtschaftspolitik und des damit in Verbindung stehenden steilen Rückgangs der US-Ersparnisse wurde die US-Leistungsbilanz deutlich negativ und betrug zwischen 1983 und 1989 durchschnittlich –2,4% des BIP. Sie ist seitdem (mit Ausnahme einer kurzfristigen Erholung in den ersten beiden Quartalen 1991, die durch eine externe Finanzierung des Golfkriegs bedingt war) ununterbrochen negativ geblieben.

Trumps fiskalpolitischer Ansatz ist kein Rezept, um die USA wieder gross zu machen; er wird vielmehr ernste Probleme verursachen. Angesichts eines Mangels an Ersparnissen lassen übergrosse US-Haushaltsdefizite eine steile Verschlechterung der Zahlungsbilanz und beim Handel erwarten. Daran ändert auch eine kreative Buchführung nichts. Ein «dynamisches Scoring» durch das überparteiliche Tax Policy Center legt nahe, dass zusätzliche Einnahmen das mehrjährige Defizit im Verlauf des nächsten Jahrzehnts von 1,4 auf 1,3 Bio. $ verringern könnten – was bei weitem nicht genügt, um Amerikas hartnäckiges Finanzierungsproblem zu lösen.

George H.W. Bush hatte es bei seiner Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur im April 1980 am besten formuliert, als er die Wirtschaftspolitik seines Gegners Ronald Reagan als «Voodoo Economic Policy» kritisierte. Für die heutige, unter Ersparnismangel leidende US-Wirtschaft ist der Begriff Déjà-vu für das, was die Zukunft bringen wird, ein schmerzhaftes Understatement.

