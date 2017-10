«Angst vor einer Depression machte sich breit»

In der Finanzgeschichte ist der Black Monday beispiellos, nie haben Aktien an einem Tag mehr an Wert verloren. Die Bedeutung der Ereignisse um den 19. Oktober 1987 einzuordnen, ist selbst aus heutiger Distanz nicht einfach. Richard Sylla, Professor emeritus an der renommierten New York University, erklärt im Interview, warum es zu so massiven Kursverlusten kommen konnte, weshalb eine grössere Katastrophe ausblieb und welche Parallelen es zur Gegenwart gibt.

Professor Sylla, seit dem Black Monday sind drei Jahrzehnte vergangen. Was denken Sie als Finanzhistoriker über den schwärzesten Tag der Börsengeschichte?

Als die Aktienkurse an Wallstreet in einem Tag über 22% einbrachen, war das ein Grossereignis, das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern rund um die Welt Schlagzeilen machte. Die Leute erlebten den schlimmsten Börsencrash seit 1929. Es machte sich deshalb Angst vor einer neuen wirtschaftlichen Depression wie in den Dreissigerjahren breit.