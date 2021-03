Angst vor Überhitzung in den USA ist übertrieben

US-Präsident Joe Biden hat ein weiteres Ziel erreicht: Sein Fiskalpaket American Rescue Plan wurde sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat abgesegnet. Es entspricht im Grossen und Ganzen Bidens ursprünglichem Vorschlag und wird mit einem Preisschild von 1,9 Bio. $ der US-Wirtschaft kräftig unter die Arme greifen. In den Augen von einigen Ökonomen gar zu kräftig.

Larry Summers und Olivier Blanchard warnen beispielsweise vor einer Überhitzung der US-Wirtschaft. Die Rechnung ist schnell gemacht. Laut dem überparteilichen Congressional Budget Office (CBO) beträgt die Produktionslücke per Ende Jahr 900 Mrd. $. So gross ist das Loch, das die Pandemie 2020 in die US-Wirtschaft gerissen hat. Mit 1,9 Bio. $ ist das Rettungspaket mehr als doppelt so gross. Ergo wird Washington die amerikanische Wirtschaft überhitzen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an