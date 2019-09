Alpiq: Übernahme ist auf Kurs

(AWP/GAH) Die geplante Übernahme des Stromkonzerns Alpiq (ALPH 69.8 -0.57%) kommt voran. So halten die Ankeraktionäre nach Ablauf der Nachfrist gemäss provisorischem Endergebnis 93,51% der Aktien, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Die definitive Meldung des Endergebnisses soll am 3. Oktober 2019 publiziert werden. Am Montagvormittag handeln die Titel leicht unter dem Angebotspreis von 70 Fr.

Bis zum Ende der Nachfrist am 27. September wurden gemäss provisorischem Endergebnis insgesamt 1’418’243 Alpiq-Aktien angedient. Dies entspreche einer Erfolgsquote von 43,94%, heisst es. Mit einem Anteil von insgesamt 93,51% wurde das ursprünglich definierte Ziel der Ankeraktionäre von mindestens 90% überschritten.

Das erlaubt es den Ankeraktionären, bestehend aus der Schweizer Kraftwerkbeteiligungs-AG (SKBAG) und der in Absprache handelnden Personen, die verbliebenen Kleinanleger mit einer Abfindungsfusion (Squeeze-out Merger) herauszudrängen. Dabei wird das Übernahmeziel mit einer Einheit des Bieters fusioniert. Dieses Verfahren ist oft aufwendig und kann vor Gericht angefochten werden.

In der Regel lohnt sich für die Aktionäre aber nicht, im Rahmen eines fusionsrechtlichen Squeeze-out-Verfahrens auf einen höheren Aktienpreis zu spekulieren. Denn es gilt weiterhin die Best Price Rule. Demnach darf der Anbieter in einem öffentlichen Kaufangebot bis sechs Monate nach Angebotsfrist für Aktien der Zielgesellschaft nicht mehr zahlen als den Angebotspreis, sonst muss er den höheren Preis allen Investoren anbieten.

Die Ankeraktionäre wollen Alpiq vollständig übernehmen und bieten für jede Aktie 70 Fr. Danach soll die Firma von der Börse dekotiert werden. Vorbehältlich einer Verschiebung soll die Übernahme voraussichtlich am 9. Oktober 2019 abgeschlossen sein.

Verschiedene Kleinaktionäre haben sich im Vorfeld gegen die Übernahme gewehrt. Eric Knight sprach von einer Enteignung. Der Aktivist hält über seinen Fonds Knight Vinke 1,3% an Alpiq. Kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung Ende August, bei der vier neue Verwaltungsräte vonseiten der neuen Grossaktionärin gewählt wurden, hatte er dem Verwaltungsrat einen Brief geschickt, in dem er Widerstand ankündigt gegen die Pläne, die Publikumsaktionäre herauszudrängen. Im Schreiben, das der FuW vorliegt, hiess es auch, eine Reihe institutioneller Investoren teile die Ansicht von Knight.