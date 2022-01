Anlageexperten halten sich an Aktien

Das Jahr hat es in sich. Die Notenbanken nehmen den Fuss vom Gas, die Inflation sollte abklingen, in den Lieferketten bleiben Flaschenhälse, die Pandemie wirft weiter Wellen, China ringt mit der Immobilienkrise und Aktien sind teuer bewertet. In dieser Ausgangslage positionieren sich die zehn von FuW vierteljährlich befragten Vermögensverwalter. Zwei haben die Aktienquote im Portfolio erhöht, einer hat sie reduziert (vgl. Grafik und Glossar). Untergewichtet ist niemand, euphorisch aber ebenfalls nicht.

«Es stimmt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem das Wirtschaftswachstum seinen Höhepunkt überschritten hat», konstatiert Frank Häusler von Bank Vontobel. Auch bedeute die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik und die höher als erwartete Teuerung, dass Aktien es in Zukunft schwerer haben. Dennoch hat er die Anlageklasse hinaufgestuft, von neutral auf ein leichtes Übergewicht.