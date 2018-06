Anlagefaktoren passgenau kombinieren

Es ist alles andere als leicht, Wirtschaftstrends und deren Auswirkungen auf die Börsen zu prognostizieren. Doch hat es sich gezeigt, dass sich Anleger durch die Berücksichtigung und die Kombination von Anlagefaktoren effizient im jeweiligen Konjunkturumfeld positionieren können. Aktien werden dabei mit Blick auf Faktoren wie Volatilität, Grösse, Value, Qualität, Dividenden oder Momentum gruppiert und je nach Phase im Konjunkturzyklus kombiniert.

Karin Russell Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Sales, Switzerland

Faktoren für eine defensive Strategie

Der Anlagefaktor Volatilität ist defensiv und besonders bei turbulenten Börsen geeignet. Der Fokus auf Aktien mit einer niedrigen Volatilität hat sich in stagnierenden oder rück-

läufigen Konjunkturphasen bewährt, die an den Börsen meist mit Kursrückgängen und sprunghaft steigenden Volatilitäten verbunden sind. Hingegen führen sie in Bullenmärkten und bei steigenden Zinsen zu einer schwächeren Performance. Ein defensives Profil weist auch der Anlagefaktor Dividenden auf. In einem Multifaktor-Portfolio tragen Unternehmen mit einer dauerhaft höheren Dividende zwar etwas weniger zur Diversifikation bei. Als Hauptkomponente eines Portfolios sind sie jedoch aus Renditegesichtspunkten sinnvoll. Als defensiv gilt auch der Faktor Qualität. Hier konzentriert man sich auf gut aufgestellte Unternehmen mit einer niedrigen Verschuldung, einer guten Rentabilität und stetigen Cash-Flows. Auch wenn Qualitätsaktien im Konjunkturaufschwung nur einen geringeren Mehrwert bieten, sind sie bei Zinssteigerungen dank ihrer geringen Verschuldung robuster.

Die proprietären Faktoren von Amundi – Wertentwicklung im Vergleich zum Stoxx Europe 600 Index Quelle: Amundi/Factset, Brutto-Performance, Daten per 29. März 2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Faktoren für ein Wachstumsumfeld

Hingegen laufen die Faktoren Value und Grösse in steigenden Märkten tendenziell besser. Value ist eine offensive Strategie und stützt sich auf Risikoprämien, die von Investoren wenig beachtete Aktien mit niedrigen Bewertungen zusammenfasst. Diese Titel bieten vor allem in Wachstumsphasen, in denen Investoren mit Blick auf Inflation und steigende Zinsen bereit sind, höhere Risiken einzugehen, ein gutes Kurspotenzial. Der Faktor Grösse gilt ebenfalls als offensiv. Der Fokus liegt hier auf Small- und Mid-Caps und deren Liquiditätsrisiko-Prämien. Diese Unternehmen benötigen ein gutes Wirtschaftsumfeld und können in Stagnationsphasen leiden. In einem langen Konjunkturzyklus kann parallel dazu eine Momentum-Strategie sinnvoll sein. Diese Aktien entwickeln sich dann am besten, wenn eine Fortdauer des aktuellen Trends zu erwarten ist. Dreht der Marktzyklus, wirkt sich dies hingegen negativ aus.

Faktoren kombinieren und Risiken besser managen

Smart-Beta- und Faktor-Investment-Strategien sind die Antwort auf eine Anlagephilosophie, die das Risikomanagement stärken und langfristig stabilere Ergebnisse erzielen möchte. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass Risiken mehrdimensional sind und sich im Laufe der Zeit wandeln. Folglich ist es eine Herausforderung, bei der Portfoliokonstruktion eine Häufung ähnlicher Risiken zu vermeiden. Die Kombination von Faktoren und von sich in verschiedenen Marktphasen komplementär verhaltenden Aktien verbessert die Diversifikation vor allem im Vergleich zu kapitalgewichteten Indizes.