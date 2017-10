Anleger setzen auf Macron

Signature d'Emmanuel Macron Aufgenommen von: Emmanuel Macron Vektorisierung: Tubezlob Diese Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt.

Lizenz: Public domain

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (* 21. Dezember 1977 in Amiens) ist ein französischer Politiker und seit dem 14. Mai 2017 Staatspräsident Frankreichs. Von 2006 bis 2009 war er Mitglied der Sozialistischen Partei (Parti Socialiste, PS) und von August 2014 bis August 2016 Wirtschaftsminister im Kabinett Valls II unter Staatspräsident François Hollande (PS). Er trat mit sozialliberalen und wirtschaftsliberalen Positionen als Kandidat zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 mit der von ihm gegründeten Partei En Marche an. In seinem Wahlprogramm schlug er einen Umbau der Sozialsysteme und des Parlaments sowie eine engere Zusammenarbeit innerhalb der Eurozone vor. ...

Biographie

Herkunft und Ausbildung

Macron wurde als Sohn eines Ärzteehepaares im nordfranzösischen Amiens geboren: Sein Vater Jean-Michel Macron ist Professor für Neurologie; seine Mutter Françoise

