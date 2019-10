Anmassende Einmischung

Die Schweiz ist ein souveräner Staat, der eigenständig über die verschiedenen Politikbereiche entscheidet. Diese Erkenntnis hat sich im deutschen Bundesumweltministerium offenbar noch nicht herumgesprochen. Vor einigen Tagen hat es über eine Medienmitteilung und einen Brief an die schweizerische Energie- und Umweltministerin Simonetta Sommaruga die «schnellstmögliche Abschaltung» des Kernkraftwerks Beznau gefordert.

Damit nicht genug: Auch die übrigen Schweizer AKW sollten «zeitnah ihren Leistungsbetrieb einstellen». Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, die den Brief verfasst hat, sieht in einer Betriebsdauer von sechzig Jahren für Kernkraftwerke, wie sie in der Schweiz vorgesehen ist, eine «fatale Fehlentwicklung». Es sei überdies «zwingend», dass die Schweiz in ihren Entscheidungen betreffend die Laufzeiten der AKW ihre Nachbarstaaten einbeziehe.

Deutschland versucht damit nichts weniger, als der Schweiz ihre eigene Energiepolitik aufzuzwingen. Nur: Deutschland ist dafür kaum der richtige «Lehrmeister». Die deutsche Energiewende – der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn bezeichnet sie als «Wende ins Nichts» – ist letztlich ein Debakel und kostet den Bürger Hunderte von Milliarden Euro. Sie hat bislang eher noch zu einer Steigerung des CO2-Ausstosses geführt und stellt letztlich die Versorgungssicherheit in Frage.

Die Schweiz schickt sich mit ihrer eigenen Energiewende, die allmähliche ins Stocken gerät, ohnehin schon an, etliche Fehler Deutschlands nachzuahmen. Es ist durchaus positiv zu werten, dass sie wenigstens denjenigen der raschen Abschaltung der Kernkraftwerke nicht auch noch macht. Deutschland will seine letzten AKW 2022 vom Netz nehmen und auch aus der Kohle aussteigen – und sucht schon heute nach Möglichkeiten, dann Strom zu importieren. In der Schweiz soll der längere Betrieb der AKW helfen, die bereits heute absehbaren Versorgungsengpässe zumindest teilweise zu lindern.

Die deutsche Intervention ist eine anmassende Einmischung in innere Angelegenheiten der Schweiz. Zudem scheint sich das Bundesumweltministerium darum zu foutieren, dass der Weiterbetrieb der hiesigen AKW nicht nur technisch sicher, sondern demokratisch auch bestens legitimiert ist. Die Schweizer Politik tut gut daran, derartige Interventionen mit Nichtbeachtung zu quittieren.