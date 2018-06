Anschubsen schadet nicht

Wenn es um Frauenquoten geht, schlagen die Emotionen meist hoch. Die am Donnerstag vom Nationalrat abgesegnete Variante – Geschlechterrichtwerte für kotierte Unternehmen – ist kein bürokratisches Monster. Wer die Richtwerte nicht erfüllt, muss lediglich im Vergütungsbericht dazu Stellung nehmen. Es handelt sich um eine wünschenswerte Incentivierung und nicht um starre Vorschriften.

Die Werte für den Verwaltungsrat – mindestens 30% Anteil Männer oder Frauen – dürften einfacher zu erfüllen sein als die für die Geschäftsleitung (20%). Gemäss Daten des jüngsten Schilling-Reports sassen in den grössten privatwirtschaftlichen Schweizer Unternehmen Ende des Vorjahres 19% Frauen im Verwaltungsrat. In der Geschäftsleitung waren es aber nur 7%, sogar ein Prozentpunkt weniger als noch zwölf Monate zuvor.

Trotz geplanter Übergangsfristen dürfte die Versuchung für Unternehmen gross sein, ihren Rückstand mit einem Trick zu verringern. Auch in Führungsfunktionen üben Frauen häufig sogenannte unterstützende Tätigkeiten aus, was mit familiär bedingten Auszeiten zusammenhängt. Wer weiss, ob Kommunikations- und Personalchefinnen nicht plötzlich in Scharen die Geschäftsleitungen erobern, weil die Gremien erweitert werden. Eigentlich sollten die Richtwerte aber Anlass für den Verwaltungsrat sein, bei Neubesetzungen zu prüfen, ob es wirklich weltweit keine einzige passende Managerin gibt.

Diversität in den obersten Führungsgremien ist eine gute Sache und tut nicht weh. Chancen und Risiken können von vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. In homogenen Gruppen mit einer dominanten Person an der Spitze ist die Gefahr hingegen viel grösser, sich strategisch zu verrennen.