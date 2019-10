Anspruch und Wirklichkeit

Die Grüne Partei (GPS) ist die Wahlsiegerin – daran gibt es nichts zu deuteln. Trotz dem grünen Siegestaumel gilt es jedoch, einige Relativierungen anzubringen. Die GPS hat zwar, gemessen an den gesamtschweizerischen Wähleranteilen, die CVP überholt, doch bleibt sie nach wie vor hinter den drei grossen Parteien SVP, SP und FDP zurück. In Kreisen der Sieger geht offenbar vergessen, dass sie in einer Minderheitsposition sind: fast 87% der Wähler haben nicht GPS gewählt.

Dessen ungeachtet meldete die machtbewusste Parteipräsidentin, die Berner Nationalrätin Regula Rytz, schon am Wahlabend Ansprüche an und forderte einen Bundesratssitz für die GPS. Ihre Begründung: Im Bundesrat hätte der «rechte Block» mit SVP und FDP eine Mehrheit, während die Grünen nicht vertreten seien. Darum soll ein FDP-Sitz angegriffen werden, nicht etwa jener der kleineren CVP.

Die Machtgelüste der Grünen gehen noch weiter. In den zwei bevölkerungsreichsten Kantonen, Zürich und Bern, stellen sie im Ständerat einen links-grünen Alleinvertretungsanspruch. In Zürich tritt die pointiert links politisierende grüne Marionna Schlatter (STRN 36.6 0%) zum zweiten Wahlgang gegen den amtierenden Ruedi Noser (FDP) an. SP-Mann Jositsch wurde im ersten Wahlgang gewählt.

In Bern, wo noch beide Sitze zu besetzen sind, tritt Regula Rytz selbst zusammen mit dem amtierenden Hans Stöckli von der SP zum zweiten Wahlgang gegen zwei bürgerliche Kandidaten an. Dabei hält sie sich nicht an die zuvor mit der SP getroffene Abmachung, wonach nach dem ersten Wahlgang diejenige Kandidatur mit weniger Stimmen zurückgezogen würde – also ihre.

Rytz ist nicht nur die Präsidentin der GPS, sondern sie steht am Nationalrat auch am weitesten links von allen Ratsmitgliedern. Die Kandidatur Schlatter dürfte in Zürich kaum eine Chance haben, in Bern ist der Ausgang dagegen offen.

Der rot-grüne Alleinvertretungsanspruch in Zürich wie auch in Bern widerspricht der Begründung von Rytz für einen Bundesratssitz diametral. Konsequenz ist offenbar nur dann erwünscht, wenn sie von anderen gefordert werden kann. In beiden Kantonen erhielten die bürgerlichen Parteien in den Nationalratswahlen mehr als 50% der Stimmen. Eine links-grüne Doppelvertretung lässt sich damit weder in Zürich noch in Bern legitimieren. Sie würde in beiden Fällen über die Hälfte der Wähler ausschliessen. Im Überschwang des Erfolgs ist die Arroganz der Macht bisweilen nicht mehr fern.

Überdies sind die Stimmenverhältnisse dieser Wahlen keineswegs in Stein gehauen. Auch die grüne Welle wird früher oder später wieder abebben. Spätestens wohl dann, wenn die Kosten rot-grüner Politik klar und vor allem für den Einzelnen spürbar werden – dann dürfte das Pendel rasch zurückschwingen.

Die GPS täte gut daran, auch im Trubel der Siegesfeiern die Relationen zu wahren und nicht allzu übermütig zu werden. Denn die Partei ist und – die Prognose sei gewagt – bleibt auf absehbare Zeit in der Minderheit.