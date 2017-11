APG ist der grosse Gewinner der SBB-Ausschreibung

Am Mittwochmorgen hat der führende Schweizer Aussenwerber APG SGA den Handel seiner Aktien an der SIX zeitweise aussetzen lassen. Der Grund dafür: Er hat während der Börsensession die Mitteilung veröffentlicht, dass er im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung der SBB «den Zuschlag für sämtliche Lose betreffend die gesamte analoge und digitale Fremdwerbung an allen Bahnhöfen der Schweiz sowie neu auch die exklusive Vermarktung der Innen- und Aussenwerbung in Zügen» erhalten habe.

«Der beste aller Fälle»

Wie CEO Markus Ehrle gegenüber «Finanz und Wirtschaft» erläutert, hat APG sieben der acht ausgeschriebenen SBB-Lose erhalten. Das achte Los betrifft mit der Online-Vermarktung der SBB einen Bereich, der nicht zum Kerngeschäft des Aussenwerbers gehört. Für APG ist damit «der beste aller Fälle» eingetreten, sagt Ehrle und gibt zu, dass man im Haus auch Szenarien durchgespielt hat, in denen die Lose auf verschiedene Unternehmen aufgeteilt werden.