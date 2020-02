APG verdient weniger

(AWP) APG hat 2019 stark in die Digitalisierung des Angebots und der Prozesse investiert. Dieser Aus- und Umbau, kombiniert mit der deutlich gestiegenen Wettbewerbsintensität, setzt die Margen indes unter Druck.

Wie bereits früher angekündigt, setzt sich diese Transformationsphase auch im laufenden Jahr 2020 fort. Dies werde wohl nochmals zu einem Ergebnisrückgang führen, erklärte CEO Markus Ehrle am Donnerstag an der Medienkonferenz zum Jahresabschluss 2019. So rechnet Finanzchef Beat Hermann für 2020 im Vergleich zu 2019 mit ansteigenden Investitionen.

Nach der Transformation soll es ergebnismässig aber wieder aufwärts gehen. «Ab 2021 müssen wir wieder besser werden», sagte der Finanzchef im Gespräch mit AWP. Vor allem wegen dem deutlich höheren Konkurrenzdruck dürften die früher ausgewiesenen Ebit-Margen im Bereich von 20% und mehr indes kaum wieder erreicht werden, schränkte er ein.

Umsatzmässig bringt ab dem 1. Januar 2020 das neu gewonnene Inventar am Flughafen Zürich (FHZN 150.1 -5.72%) Schub. Der Start dürfe als gelungen bezeichnet werden, zeigte sich CEO Ehrle erfreut. Überhaupt will APG in den nächsten Jahren den Umsatz weiter steigern. Dazu wird neben dem Flughafen Zürich weiterhin auch das Inventar bei der SBB beitragen, so Ehrle. Und grössere Verträge hat APG in den nächsten Jahren nicht zu verteidigen. Im Gegenteil: Die nächste grössere Ausschreibung steht 2021 von den VBZ an. Und hier kann APG nur gewinnen.

Finanzchef Hermann bekräftigte am Donnerstag zudem die Dividendenpolitik: So sollen auch für 2020 wie bereits für 2019 wieder 11 Franken vorgeschlagen werden.

Aussenwerbung gewinnt weiter Marktanteile

Die Aussenwerbung gehört weiter zu den gefragten Formaten. Die Gattung habe auch 2019 wieder Marktanteile gewonnen. Grosser Verlierer war erneut die Printwerbung. TV und Internet-Display dürften – alles immer gemessen an den Bruttozahlen – stagniert haben. Der APG-Chef geht davon aus, dass diese Trends anhalten werden und Out-of-Home auch künftig Marktanteile gewinnen wird. Weiter geöffnet hat sich 2019 in der Einschätzung des APG-Managements die Brutto-Netto-Schere. Viele Mitbewerber im Werbemarkt, die über nicht genutztes Inventar verfügen, sind zu grossen Preiskonzessionen bereit.

Nicht ganz so viel Volumen wie in der Vergangenheit brachten dagegen die eidgenössischen Parlamentswahlen im Herbst 2019. Hier zeige sich wohl die Konkurrenz von anderen Kanälen, mutmasste CEO Ehrle.

Die komplette Historie zu APG finden Sie hier.»