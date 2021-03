Apple bleibt die Schicksalsfrage für AMS

Analyse | Am Geschäft mit dem Tech-Konzern hat der Chiphersteller lang gut verdient. Jetzt könnte ein Auftrag verloren gehen. Der Osram-Kauf hilft noch nicht.

01 | Der Kauf von Osram findet sich in den jüngsten Zahlen von AMS: höherer Umsatz, niedrigere Marge. Vergangenes Jahr ist der österreichische Chiphersteller in die Verlustzone geraten. Der Buchwert pro Aktie schnellte durch Übernahme des deutschen Lichtherstellers nach oben. Schon 2019 wurde die Dividende ausgesetzt, weil sich damals Geräte des Grosskunden Apple schlecht verkauft haben. Zuletzt lief es mit Apple rund, was sich im Cashflow niederschlägt. Das Geld braucht AMS nun, um Schulden des Osram-Kaufs zu tilgen.

02 | In der Bilanz spiegelt sich ebenso die ­Akquisition der ungleich grösseren Osram. Die Verschuldungsquote ist nach oben geschnellt. Wandelanleihen, Junk Bonds und eine Brückenfinanzierung sollen die Finanzierung sicherstellen. Die Eigenkapitalquote beträgt 30%, sehr wenig – war in der vergangenen Dekade allerdings schon niedriger. Das AMS-Management spielt gern am Limit. Der Goodwill dürfte ebenso gestiegen sein, die Zahl für das abgelaufene Geschäftsjahr wird aber erst Ende April mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht.

03 | Seit geraumer Zeit schon vernichtet AMS das Kapital von Aktionären: Während zwischen 2011 und 2015 bis auf eine Ausnahme die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC, Return On Invested Capital) höher lag als die Kapitalkosten (WACC, Weighted Average Cost of ­Capital), verhält es sich in der zweiten Hälfte der vergangenen Dekade genau umkehrt. Hier war nur im Jahr 2019 der ROIC höher als die WACC. Erst wenn AMS und Osram als ein Unternehmen arbeiten, kann AMS wieder Wert schaffen – aber das wird noch dauern.