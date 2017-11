Apple erwartet Umsatzschub durch iPhone X

Der Erfolg von Apple steht und fällt mit dem iPhone. Umso wohlwollender werden an Wallstreet die Nachrichten aufgenommen, die der Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss gemeldet hat: Für das vierte Quartal erwartet er einen Umsatz von 84 bis 87 Mrd. $, was die Prognosen der Analysten klar übertrifft.

Das stimmt Investoren entsprechend optimistisch, dass der Verkauf des neuen iPhone X in den kommenden Tagen gut anlaufen wird. Die Aktien von Apple rückten im nachbörslichen Handel mehr als 3% auf über 173 $ vor. Können sie die Kursavance am Freitag zur Eröffnung halten, ist der Konzern aus dem Silicon Valley als erstes kotiertes Unternehmen mehr als 900 Mrd. $ wert.

CEO Cook verbreitet Zuversicht

«Ich könnte Apples Zukunft nicht mit mehr Freude entgegenblicken», sagte Konzernchef Tim Cook während der Präsentation der Quartalszahlen. «Der Auftragseingang ist bereits sehr robust, und wir arbeiten daran, das iPhone X so schnell wie möglich an die Kunden auszuliefern.»

Das neue Smartphone, das Apple Mitte September präsentiert hat und das am Freitag in der günstigsten Version ab 999 $ in den Handel kommt, war mit Problemen bei der Produktion behaftet. Grund dafür waren mitunter die Entsperrung durch Gesichtserkennung und ein hochqualitativer Bildschirm, der fast die gesamte Oberfläche abdeckt.

Inzwischen hat Apple die Wartezeiten bei Vorbestellungen jedoch deutlich verkürzt. Eine robuste Nachfrage verzeichnet das Unternehmen zudem mit den zwei Modellen des günstigeren iPhone 8, die gegen Ende September in den Verkauf gekommen sind und bereits zum Resultat für das vergangene Quartal beigetragen haben.

Erholung in China

Insgesamt weist Apple für die abgelaufene Berichtsperiode ein Umsatzplus von 12% auf 52,6 Mrd. $ aus. Rund zwei Drittel davon entfallen auf das iPhone. Es ist das vierte Quartal in Folge, in dem Apple wieder Wachstum verzeichnet. Der Gewinn verbesserte sich 19% auf 10,7 Mrd. $ oder 2.07 $ pro Aktie. An Wallstreet wurde im Vorfeld mit einem Profit von 1.87 $ je Titel und Einnahmen von 50,7 Mrd. $ gerechnet.

Belebt hat sich auch das Geschäft in Asien, wo Apple zuletzt Mühe wegen des steigenden Konkurrenzdrucks bekundet hatte. In der Grossregion China, zu der auch Hongkong zählt, nahmen die Einnahmen 12% zu. Eine Umsatzverbesserung gelang dem Unternehmen ebenso mit Mac-Rechnern (+25%) und mit dem iPad (+14%).

Der solide Abschluss passt zu den erfreulichen Zahlen, die andere IT-Schwergewichte wie Alphabet, Microsoft und Amazon in den vergangenen Tagen geliefert haben. Für das laufende Quartal, das wegen des Weihnachtsverkaufs das mit Abstand wichtigste für Apple ist, erwartet das Management eine Bruttomarge von 38 bis 38,5% und operative Kosten im Umfang von rund 7,7 Mrd. $. Die Aktien Apple sind dieses Jahr bereits 45% vorgeprescht.