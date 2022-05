Apple gibt Spitzenplatz an Saudi Aramco ab

Die Wechselstimmung an den Börsen sorgt für einen Wechsel an der Spitze der wertvollsten börsenkotierten Unternehmen der Welt. Der US-Technologiekonzern Apple muss die Pole Position an den Ölgiganten Saudi Aramco abgeben.

Die Apple-Aktien haben seit Jahresbeginn rund 19% verloren und sind auf eine Marktkapitalisierung von unter 2,4 Bio. $ zurückgekommen. Die Titel von Aramco, gehandelt an der saudi-arabischen Börse, haben dagegen über ein Viertel zugelegt und den Wert von 2,4 Bio. $ überschritten.

Einst 3 Bio. $ Wert

Darin spiegelt sich die neue Börsenwelt, in der sich Anleger in diesem Jahr wiederfinden. Tech-Aktien sind angesichts einer straffer werdenden US-Geldpolitik als Reaktion auf eine Inflation auf Vierzigjahreshoch nicht mehr gefragt. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat seit Jahresbeginn über ein Viertel an Wert verloren, während der breite S&P 500 «nur» rund 18% eingebüsst hat.