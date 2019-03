Apple hat den Zenit überschritten

Erfolgsrechnung: Apples Umsatzentwicklung ist beeindruckend. Von 2003 bis 2011 verdoppelte der Konzern den Umsatz alle zwei Jahre – von 6 auf 108 Mrd. $. Und auch seither hat er ihn nochmals verdoppelt. Damit ist nun Schluss. Denn das iPhone zieht immer weniger. Der Markt ist gesättigt, die Preissetzungsmacht stösst an Grenzen. Das dürfte auch den Druck auf die Marge erhöhen. Dass Gewinn und freier Cashflow je Aktie weiterhin nach oben zeigen, liegt unter anderem daran, dass das Unternehmen stetig Aktien zurückkauft.

